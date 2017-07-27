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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da Selefi imama hapis cezası

Almanya'da "Şeriat polisi" eylemiyle tartışma konusu olan Selefi imam Sven Lau, "yabancı terör örgütüne destek" suçundan beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

27 Temmuz 2017 01:56

Genç yaşlarda İslam'ı benimseyip eylemleriyle Almanya'da yıllardır tartışma konusu olan Selefi imam Sven Lau, "yabancı bir terör örgütüne destek" suçundan hüküm giyerek beş yıl altı ay hapse mahkum edildi.

Lau, Suriye'deki iç savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesi için mücadele eden Ceyşul Muhacirin vel Ensar'a maddi destek vermek ve örgüte mensup kazandırmakla suçlanıyordu.

2012'de kurulan ve ağırlıklı olarak Çeçen, Özbek ve Tacik savaşçılardan oluşan ve Muhacir Birlikleri olarak da bilinen silahlı grup, Lau'nun adına faaliyet gösterdiği yıllarda IŞİD'e destek veriyordu.

Düsseldorf'da görülen davanın iddianamesinde Eylül 2013'te Suriye'ye giden Lau'nun Ceyşul Muhacirin vel Ensar'a gece görüş teçhizatı sağladığı ve 250 euro nakit para desteği verdiği suçlaması da yer alıyordu. Aralık 2015'te yakalanan Lau, dava boyunca bu iddiaları reddetmişti.

Eski bir itfaiye görevlisi olan Lau, yargılama sürecinde Suriye'ye insani yardım için gittiğini savunmuştu. Ancak Lau'nun kalaşnikof tüfekle bir tank üzerinde görüntülenen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Lau'nun destek verdiği Ceyşul Muhacirin vel Ensar Eylül 2015'te IŞİD'e karşı cephe alıp, El Kaide ile ilişkili ve sonradan Şam Fethi Cephesi ismi alacak Nusra Cephesi'ne sadakat yemini etmişti.

'Şeriat polisi'

1980 doğumlu Lau, 2014 yılında Almanya'nın batısındaki Wuppertal kentinde üzerinde "şeriat polisi" yazan üniformalarla devriye gezen bir grup oluşturmuş ve sokaklarda vatandaşlara içki içmeme, kumar oynamama, müzik dinlememe telkinlerinde bulunmuştu.

Kasım 2016'da altı kişi ile birlikte "şeriat polisi" davasından beraat eden Lau'nun, Almanya'da siyasi içerikli üniforma ve giyim kuşamı yasaklayan yasayı ihlal etmediğine karar verilmişti.

Lau'nun bugün hüküm giydiği dava sürecinde 38 tanık dinlendi, iki uzmandan görüş alındı ve kanıt teşkil edebilecek telefon konuşma ve yazışma kayıtları incelendi.

Lau'nun avukatı Mutlu Günal, kendisine karşı tanıklık eden kişilerin ifadelerinin güvenilmez olduğunu söyleyerek mahkemeden beraat kararı istemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,AP,dpa/ÇÖ,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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