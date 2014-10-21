Almanya'da Selefi alarmı



Almanya kamuoyu ve güvenlik birimleri, halka bedava Kuran-ı Kerim dağıtımı yapan ve başka faaliyetleri ile de dikkat çeken aşırı dinci Selefiler konusunda gittikçe daha duyarlı hale geliyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı, Selefilerin Almanya’da reşit olmayan insanları ve genç kızları da dış ülkelerde cihada kazanmak için faaliyet gösterdiklerini saptadı. Almanya Müslümanlar Konseyi Başkanı Ayman Mazyek ise Almanya’daki Müslüman cemaatlerini aşırı dincilikle mücadeleye çağırıyor.

Almanya'dan cihada giden altı kişi saptandı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Sosyal Demokrat Partili İçişleri Bakanı Ralf Jäger, Eyalet Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada, iç istihbarat birimlerinin Suriye ve Irak’ta cihada giden ve yaşları 18’in altında olan ikisi kız, toplam altı kişiyi saptadıklarını anlattı. Jäger, bunların Müslüman göçmen ailelerden geldiklerini de belirtti. İçişleri Bakanı Jäger, cihatçı kızlardan birinin bölgeye gitmeden önce Şeriat kurallarına göre evlendirildiğinin, bu kızın eşinin de Suriye’ye savaşmak üzere gittiğinin güvenlik birimleri tarafından saptandığını söyledi. Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı, reşit olmayan bu cihatçılarından birinin Almanya’ya döndüğünü, bu kişinin IŞİD saflarında Esad’a karşı savaşan birliklere katılmış olduğunu açıkladı.

El Rahman Camisi imamı: 'Gerçek İslam'ı ben temsil ediyorum'

Anayasayı Koruma Teşkilatı, örneğin Almanya’nın doğusunda Leipzig kentindeki El Rahman Camisi’nin ağırlıklı olarak Selefilerin etkisi altında olduğuna işaret ederken, bu caminin imamı Hassan Dabbagh, gerçek İslam’ı kendisinin temsil etiğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam ediyor: “Miskin çocuklar istemiyoruz! Evde oturan, ya da başkalarında kalan ve gece yarısı üçlere kadar Facebook’un başından kalkmayan, ertesi gün de öğlen saat 12’ye kadar uyuyan çocuk istemiyoruz, hayır! Öğrenen, dinî görevlerini yerine getiren çocuk istiyoruz; o çocuk iyi karakterlidir!”

Leipzig kentindeki El Rahman Camisi’nin imamı Hassan Dabbagh, Almanya’dan IŞİD’e katılmak için bölgeye giden Almanlara da anlayışla yaklaşıyor ve "asıl canî Suriye’nin diktatörü Esad’dır, batı ise daha ziyade onu korumuştur" diyor ve ekliyor: “Suriye’ye giden ve orada savaşan bir kişi anında terörist olmuş demektir, cezalandırılmalıdır. Ama peki Suriye’de Esad tarafında savaşanlara ne demeli? Bunlar da Almanya’dan gidiyor ve orada başkalarına karşı savaşmıyor mu? Orada savaşan Ezîdiler ve Kürtlere ne diyeceğiz? Onlar da savaşıyor, diğerleri de… .”

Kanıt yok, şüphe var

Peki Leipzig kentindeki caminin cemattinden genç insanlar da acaba cihada katılıyor mu? Buna dair kanıt yok ama şüpheler var. Protesten Kilisesi’nin görevlilerinden Uta Gerhard bu konuda şunları anlatıyor: “Geçen yaz aylarında Leipzig kentinden bir okul müdürü bana müracaat ederek şunları anlatmıştı. Okulun bulunduğu yöredeki genç bir adam ailesini yoğun baskı altına almış, annesi ile kız kardeşlerinin de Vahabi Selefîler gibi yaşamasını istiyormuş. Ve bu genç adam radikalleşme yolunda ilerliyormuş.”

Leipzig kentindeki imam Dabbagh’ın Almanya’da insanları kutuplaştırdığına dikkat çekiliyor. Onu eleştirenler, bu imamın vaazlarının genç IŞİD militanları için uygun zemin oluşturduğunu söylüyor.

Öte yandan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, ülkedeki Müslüman cemaatlerin radikal İslamcı gruplarla mücadelede gençleri aydınlatma çalışmalarının önemine dikkat çekiyor. Bu çalışmaların profesyonel bir hale getirilmesi gerektiğini belirten Mazyek, örneğin cuma vaazlarının Almanca yapılabileceğini belirtti.

'Holiganlar Selefilere karşı eylem hazırlığında'

Alman güvenlik birimleri ise Almanya'da futbol holiganlarının ve aşırı sağcıların Selefilere karşı eylem hazırlığı içinde olduklarını, örneğin önümüzdeki hafta Köln'de Selefilere karşı büyük bir miting düzenleyeceklerini, eylemlere şiddet karışmasından endişe edildiğini belirtiyorlar.