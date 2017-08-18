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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da seçim kampanyalarına kısıtlama

Almanya Başbakanı Merkel ve rakibi SPD lideri Martin Schulz, en az 14 kişinin hayatına mal olan Barcelona'daki saldırı nedeniyle seçim kampanyalarına kısıtlamalar getirdi. Merkel saldırıları sert bir dille kınadı.

18 Ağustos 2017 18:00

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi Genel Başkanı Angela Merkel, Alman Meclisi'nde temsil edilen tüm siyasi partiler ve Hür Demokrat Parti (FDP) liderleri ile seçim kampanyasında kısıtlamalara gidilmesi konusunda hemfirkir olduklarını açıkladı.

Merkel, Cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada Barcelona'daki saldırıya rağmen seçim kampanyasına devam edileceğini ancak önümüzdeki birkaç gün içinde kampanya çalışmalarında "yüksek sesli müzik ve benzeri" eylemlerden uzak durulacağını bildirdi. Merkel, seçim etkinliklerinin iptal edilmediğini de sözlerine ekledi.

Merkel, Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer, Yeşiller Partisi'nin listebaşı adayı Katrin Göring-Eckardt, Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner ve Sol Parti'nin liste başı adayı Dietmar Bartsch ile görüştüğünü açıkladı. Merkel, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi ile görüşmedi.

"Terör bizi asla yenemez"

Barcelona'da hayatını kaybedenler için diğed partilerle birlikte bir anma töreni yapılacağını Merkel, Barcelona ve Cambrils'teki saldırıları sert bir dille kınadı. Merkel "Bu canice saldırılar, radikal İslamcı terörün insan onurunu nasıl tamamen hiçe saydığını bir kez daha gözler önüne serdi" diye konuştu.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile telefonda görüşen Merkel, Alman halkı adına başsağlığı diledi. İspanyol ve Almanların "Bu katillerin, bizi kendi istediğimiz biçimde yaşamaktan alıkoymalarına izin vermemek konusunda kararlılıkla birbirilerine bağlı olduklarını" belirten Merkel, "Terör ancak bize acı ve derin üzüntü içindeki saatler verebilir ancak bizi asla yenemez" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı saldırıları kınadı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de İspanya'daki saldırları sert bir dile kınadı. Steinmeier, İspanya Kralı VI. Felipe'ye gönderdiği taziye mektubunda "Avrupalı ve İspanya'nın dostu olarak yaşananlardan hepimiz etkilendik. Ama bu terör, bizim açık toplum yapımızı asla yıkamaz" ifadelerini kullandı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa/AFP/BD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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