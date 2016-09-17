Almanya’da sahte pasaport uyarısı



Federal Göç ve Uyum Dairesi'nin bazı mültecilerin kimlik tespiti sırasında gösterdiği pasaportların sahte olduğunu fark etmediği iddia edildi. Berlin-Brandenburg Radyo Televizyon Kurumu rbb'nin verdiği habere göre, çok sayıda eyalet Göç ve Uyum Dairesi'nin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı'na söz konusu ihmali şikayete hazırlanıyor.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Federal Göç ve Uyum Dairesi'ni sahte pasaportlar konusunda yeterince dikkatli olmamakla suçladı. Muhafazakâr Hristiyan Sosyal Birlik partili (CSU) Herrmann, Bavyera Eyaleti'nde mültecilerin pasaportlarına ilişkin yapılan kontrollerde önemli sayıda sahte belge ve kimlik tespit edildiğini belirtti. Herrmann, rbb'ye cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Ülkedeki güvenlik durumu göz önünde bulundurulduğunda, bunu anlayışla karşılayamayız” dedi. Almanya'da geçen salı günü terör bağlantısı olduğu şüphesiyle gözaltına alınan üç Suriyeli'nin sahte pasaportlarla Almanya'ya geldiği belirlenmişti.

Garmisch-Partenkirchen'da 19 sahte pasaport

rbb'nin araştırmalarına göre, Bavyera güvenlik birimlerinin sadece Garmisch-Partenkirchen bölgesinde yaptığı denetimlerde 19 sahte pasaport tespit edildi.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Herrmann, diğer eyaletlere de çağrıda bulunarak, sahte pasaport sorununa derhal çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Sahte pasaport konusunda daha sıkı bir tutum izlemeyi hedefleyen Brandenburg Eyaleti, Federal Göç ve Uyum Dairesi'den 18 bin belgeyi incelemeyi planlıyor. Brandenburg Başsavcısı Erardo Rautenberg rbb'ye verdiği demeçte, böylelikle eyalete kimlerin geldiğini öğrenmek istediklerini söyledi. Söz konusu belgelerin, 2015 yılının eylül ile aralık ayları arasında Brandenburg Eyaleti'ne gelen mültecilere ait olduğu kaydedildi. Ancak Federal Göç ve Uyum Dairesi söz konusu belgeleri vermeyi kabul etmiyor.