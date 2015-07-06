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Yaşam
Deutsche Welle

Almanya'da rekor sıcaklık

Çöl sıcakları Almanya'da 2003 yılından beri geçerli sıcaklık rekorunun kırılmasına yol açtı. Sıcakların ardından bastıran fırtına, sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

06 Temmuz 2015 14:07


Alman Meteoroji Dairesi (DWD), Bavyera eyaletindeki Kitzingen kentinde termometrenin dün 40,3 dereceyi gösterdiğini duyurdu.

Böylece 1881 yılından bu yana ölçülmeye başlanan hava sıcaklıkları raporunda yeni rekor kırılmış oldu. Daha önceki rekor 40,2 dereceydi. DWD'nin verilerine göre bu sıcaklığa daha önce 1983'te bir, 2003'te üç kez olmak üzere toplam 4 kez ulaşılmıştı.

Serinlemek isteyenler plaj, göl ve nehir kıyılarına akın etti. 12 kişi boğularak hayatını kaybetti. Tren seferleri aksadı.

Dün akşam bastıran fırtına, sağanak yağış ve dolu, iki kişinin yaralanmasına yol açtı. Dolu yağışından araçlar hasar gördü. Ağaçlar devrildi, bodrumları su bastı.

İklim değişikliği bağlantısı

Almanya'da mart ayında açıklanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, iklim değişikliği uzun süreli sıcak hava dalgalarının yaşanma olasılığını artırıyor. Araştırmaya göre, iklim değişikliği yüzünden Kuzey Yarıküre'de yaz aylarında görülen fırtına hareketleri azalıyor.

Uzmanlar buna karşılık kalıcı sıcak hava dalgalarının yaşanma olasılığının ise arttığına dikkat çekiyor. Yaz aylarında görülen fırtınalar normal koşullarda soğuk ve nemli havayı okyanuslardan kıtalara taşıyarak, sıcaklığın etkisini azaltıyor. Ancak fırtınaların azalması, hava koşullarını durağanlaştırıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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