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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da PKK'ya destek tartışması

Almanya'da iktidarın büyük ortağı Hrıstiyan Birlik'in önde gelen sözcülerinden Volker Kauder, PKK'ya destek konusunda açıklamada bulundu.

16 Ekim 2014 16:10

Spiegel Online'ın sorularını yanıtlayan Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Türkiye'nin PKK mevzilerine önceki gün düzenlediği hava saldırısını eleştirdi.

Kauder, Türkiye'nin NATO üyesi partnerleriyle değerlendirmede bulunmadan hava operasyonuna girişmesini "kabul edilemez" olarak niteledi.

Volker Kauder şöyle devam etti: "Türkiye'nin PKK ile nasıl bir problemi olduğunu biliyorum ancak sınırdaki en önemli kente saldıran IŞİD'in de dünya genelinde bir güvenlik tehdidi yaratacağını görmek gerekir. Bu çözüm olamaz."

Volker Kauder, Almanya'da halen terör örgütü olarak kabul edilen PKK'ya muhtemel silah desteğini şu sözlerle gündeme getirdi: "Diğer gruplara destek vermeyi de düşünmek gerekiyor. Ancak bu Türkiye'ye karşı değil, Türkiye ile birlikte yapılmalı. Bu, PKK'ya destek için de geçerli. Tabii ki bütün silah sevkiyatları riskli. Silahların gönderildikleri yerde kalacaklarına dair yüzde yüz güvence verilemez. Fakat IŞİD durdurulmazsa risk daha da büyük olur."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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