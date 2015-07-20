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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da PKK operasyonu

Almanya'da PKK'nın üst düzey yöneticisi olduğu gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

20 Temmuz 2015 16:46


Federal Savcılığın talimatıyla yakalanan 50 yaşındaki zanlı, yabancı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor. Zanlının "Kerim" kod adıyla PKK'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki faaliyetlerini yönettiği ileri sürülüyor.

Hazırlanan iddianamede, sanığın 2013 haziran ayı ile 2014 haziranı arasında örgüt sorumlularının çalışmalarını denetlediği, PKK Avrupa liderliği tarafından kendisine iletilen talimatların uygulanmasını sağladığı belirtildi.

Cemil Bayık Almanya'dan özür dilemişti

PKK'nın çatı yapılanması KCK'nın Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, nisan ayında yaptığı açıklamada, “PKK adına Alman halkından özür diliyorum. Bu tür eylemler bir daha asla olmayacak” sözleriyle 90'lı yıllarda Almanya'da düzenlenen kendini yakma, otoban işgalleri gibi eylemlerden ötürü özür dilemişti. Bayık, örgütün artık bağımsız bir Kürt devleti kurulması amacını gütmediğini, siyasi bir çözüme ulaşılması için gayret ettiğini ifade etmişti.

PKK, Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütü listelerinde bulunuyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkanı ve Dış Politika Sözcüsü Rolf Mützenich, IŞİD'e karşı mücadele ve Bayık'ın açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda PKK'nın konumunun yeniden değerlendirilebileceğini bildirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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