Almanya'da PKK baskını



Alman polisi, PKK'nın Saksonya bölge sorumlusu olduğu düşünülen bir kişiyi gözaltına aldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu belirtilen 44 yaşındaki kişinin çarşamba günü Dresden kentindeki bir baskında yakalandığı bildirildi.

Celle Başsavcılığı'nın perşembe günü yaptığı açıklamada söz konusu kişinin ‘yabancı bir terör örgütüne üye olma‘ suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre Aşağı Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı, Saksonya polisi desteğiyle Dresden'de altı ev ve büroda arama yaptı. Bir aramanın da Hannover'de yapıldığı belirtildi.

"Daha önce Hannover sorumlusuydu"

Şüphelinin 2014 ortasından 2015 temmuz ayına kadar PKK'nın Hannover bölge sorumlusu olduğu, ardından Saksonya'ya geçtiği belirtiliyor. Tutuklanan kişinin perşembe günü içinde Celle'de soruşturma hakiminin önüne çıkarılacağı bildirildi.

Alman yayın kuruluşu MDR, soruşturma kapsamında söz konusu kişinin PKK için para toplama, savaşçı toplama ve propaganda faaliyetleriyle suçlandığını kaydetti.

Gözaltına alınan kişinin altlarına emir ve talimat verdiği, üstlerine de faaliyetleri hakkında rapor sunduğu belirtildi. MDR'in haberinde, Dresden'de aranan yerler arasında Alman-Kürt Dostluk Derneği'nin de bulunduğu kaydedildi.