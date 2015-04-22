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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da piyade tüfeği tartışması

Alman ordusunun kullandığı G36 piyade tüfeğiyle ilgili iddialar Federal Meclis gündemine taşındı.

22 Nisan 2015 17:52


Kamuoyuna yansıyan bilirkişi raporuna göre, Heckler&Koch şirketi tarafından üretilen G36 piyade tüfeği aşırı sıcak halinde özelliğini değiştiriyor, silahın isabetliliği bundan etkilenebiliyor.

İddialar yalnızca görev başındaki Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'i değil, halen İçişleri Bakanlığı makamında bulunan selefi Thomas de Maizière'i de sıkıntıya soktu.

Alman medyası, G36 piyade tüfeğiyle ilgili sorunların Thomas de Maizière'e 2012 yılının mart ayında aktarıldığını bildirdi. Uyarıya rağmen 3 bin 770 G36 piyade tüfeği siparişi verildiği belirtildi.

'Sorunları gidermek yerine gizlediler'

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'i konuya açıklık getirmeye çağırdı. Hofreiter, Savunma Bakanlığı'nın uzun yıllardır sorunun üzerine gitmek yerine gizlemeyi tercih ettiğini savundu.

G36 piyade tüfeğiyle ilgili tartışma Federal Meclis'e de taşındı. Konu bugün Savunma Komisyonu'nda görüşülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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