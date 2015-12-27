Almanya’da pilotlara uyuşturucu testi



Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt gelecek yıl yasal bir düzenleme getirerek pilotları test edeceklerini söyledi. Haftalık Bild am Sonntag gazetesine konuşan Dobrindt “Pilotların rastgele seçilerek alkol, uyuşturucu veya ilaç alıp almadıklarını kontrol etmenin anlamlı olacağını düşünüyorum” dedi. Dobrindt “Dünya çapında uzmanlar, hava yolculuğunda kurumsal güvenliğin sağlanması bakımından bunun olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyor” diye konuştu.

24 Mart 2015 tarihinde bir Alman pilot, Germanwings'e ait bir yolcu uçağını kasıtlı olarak Fransız Alpleri'ne düşürmüş ve uçakta bulunan 150 kişinin ölümüne sebebiyet vermişti. Soruşturma makamlarının yaptığı incelemede pilotun uçmaya hazır olmadığı, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu tespit edilmişti. Ulaştırma Bakanı Dobrindt'in kararının bu facia sonrası alınan tedbirlerle ilgili olduğu tahmin ediliyor.

Pilotlar sendikası Cockpit'ten Markus Wahl bakanın hayata geçirmek istediği testleri eleştirdi. “Planlanan tesadüfi testlerin yapılması bizim açımızdan tamamen yanlıştır” diyen Wahl “Bunun Germanwings kazasıyla herhangi bir ilgisi olmadığı gibi bütün bir meslek grubunu da genel şüphe altında bırakıyor” diye konuştu.