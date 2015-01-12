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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da Pegida gerginliği

İslam karşıtı Pegida bugün Almanya genelinde gösteriler düzenliyor. Pegida karşıtları da birçok kentte sokağa çıkacaklarını duyurdu. Hükümet yetkilileri, Pegida taraftarlarını Paris saldırısını istismar etmemeye çağırdı.

12 Ocak 2015 11:39


Kısaca Pegida olarak anılan "Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar", Paris'taki saldıların ardından ilk gösterilerini bugün düzenliyor. Dresden'deki son Pegida yürüyüşüne yaklaşık 18 bin kişi katılmıştı. Organizatörler, Dresden'deki Pegida yürüyüşünde Paris saldırısının anılacağını duyurdu.

Pegida'yı Paris saldırısını istismar etmekle suçlayan karşıtlar da Dresden, Münih, Düsseldorf, Leipzig ve Saarbrücken'de eş zamanlı gösteriler düzenliyor. Karşıt gösterilere katılımın binlerce kişiyi bulması bekleniyor.

'Paris saldırısı istismar ediliyor'

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, organizatörleri Pegida gösterilerini iptal etmeye davet etti. Maas, "Paris saldırısının kurbanları, bu kışkırtıcılar tarafından istismar edilmeyi hak etmiyor" dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Pegida'yı Paris'teki terör saldırısını siyasi emellerine alet etmekle suçladı.

Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Horst Seehofer, Pegida gösterilerine ara vermeye çağırdı. Seehofer, "Paris saldırıları sonrası tutulan yas nedeniyle gösterilere belli bir süre ara verilmelidir" dedi.

Leipzig'de karikatür yasağı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil, Hannover'deki Pegida karşıtı gösteriye katılacağını açıkladı.

Leipzig'de Pegida'ya atfen kurulan Legida tarafından düzenlenen yürüyüşte Muhammed Peygamber'in karikatürlerinin taşınması yasaklandı. Alman Basın Ajansı'na (dpa) yasakla ilgili bilgi veren Leipzig yerel yönetim sözcüsü, "Paris saldırıları sonrası sözkonusu karikatürlerin bir provokasyon olacağı ihtimali üzerinde durulmuştur" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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