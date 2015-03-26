Almanya'da operasyon



Federal İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen, Bavyera ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde bazı ev ve dernek bürolarına baskın düzenlendi.

Operasyonda yasadışı ilan edilen "Tevhid Germany" isimli dernek hedef alındı. Yasaklama gerekçesinde, "derneğin internet üzerinden ve düzenlediği muhtelif etkinliklerle anayasal düzene karşı mücadeleye çağırdığı" belirtildi. Ayrıca, "IŞİD gibi cihatçı örgütlerin faaliyetlerinin övüldüğü" belirtildi.

'Militan cihatçı çevrelere mesaj'

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, yasağı "militan cihatçı çevrelere verilmiş açık bir mesaj" olarak niteledi. Bakan, "Böyle dernekler, gençleri radikalleştirerek Suriye ve Irak'a savaşçı gönderiyor" dedi.

Almanya İçişleri Bakanlığı, Tevhid Germany isimli derneği 2012 yılında yasaklanan Milleti İbrahim'in devamı olarak değerlendiriyor. 2013 yılında ise Dawa FFM ve El Nusra isimli dernekler kapatılmıştı. Geçen yılın eylül ayında Bremen'de bir cami derneği IŞİD'e destek verdiği gerekçesiyle kapatılmıştı.