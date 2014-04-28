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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da önemli zirve

Almanya'da hükümette yer alan Hrıstiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) önde gelen yöneticileri, gündemdeki muhtelif konuları ele almak üzere bugün toplanıyor.

28 Nisan 2014 12:48

Bonn kenti yakınlarındaki Petersberg konukevinde düzenlenen basına kapalı iki günlük toplantıya Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin de katılması bekleniyor.

Alman İşverenler Konfederasyonu (BDA) Başkanı Ingo Kramer ve mayıs ayında Alman Sendikalar Birliği (DGB) başkanlığına getirilmesi beklenen Reiner Hoffmann toplantının diğer konukları arasında yer alıyor.

Siyasi gözlemcilere göre iç politikanın tartışmalı konuları toplantı gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler de zirvede görüşülecek. Ayrıca mali piyasalarda tüketicilerin korunması amacıyla yapılması planlanan bir düzenlemenin de ele alınması bekleniyor.

CDU Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, SPD Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann ve CSU Bavyera Eyalet Meclis Grubu Başkanı Gerda Hasselfeldt'in katılımıyla yarın konuyla ilgili bir ortak basın toplantısının düzenlenmesi öngörülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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