Almanya'da önemli zirve

Bonn kenti yakınlarındaki Petersberg konukevinde düzenlenen basına kapalı iki günlük toplantıya Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin de katılması bekleniyor.

Alman İşverenler Konfederasyonu (BDA) Başkanı Ingo Kramer ve mayıs ayında Alman Sendikalar Birliği (DGB) başkanlığına getirilmesi beklenen Reiner Hoffmann toplantının diğer konukları arasında yer alıyor.

Siyasi gözlemcilere göre iç politikanın tartışmalı konuları toplantı gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler de zirvede görüşülecek. Ayrıca mali piyasalarda tüketicilerin korunması amacıyla yapılması planlanan bir düzenlemenin de ele alınması bekleniyor.

CDU Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, SPD Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann ve CSU Bavyera Eyalet Meclis Grubu Başkanı Gerda Hasselfeldt'in katılımıyla yarın konuyla ilgili bir ortak basın toplantısının düzenlenmesi öngörülüyor.