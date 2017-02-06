T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da on binlerce kadın sünnet mağduru

Kadınların sünnet edilmesi ile ilgili Almanya'da yapılan bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Buna göre Almanya'da kadın sünneti mağduru olan yaklaşık 50 bin kadın yaşıyor.

06 Şubat 2017 23:04

6 Şubat Uluslararası Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Hoşgörü Günü kapsamında yapılan bir araştırmaya göre Almanya’da bu uygulamanın mağduru olan yaklaşık 50 bin kadın yaşıyor. 2014 yılından bu yana yaşanan sığınmacı göçü ile Almanya’daki kadın sünneti mağdurlarının sayısı üçte bir oranında arttı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, konu ile ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre ülkede sünnet edilmiş olan yaklaşık 50 bin kadın yaşıyor. Bunların büyük bir bölümü Eritre, Irak, Somali, Mısır ve Etiyopya kökenlilerden oluşuyor.

Kadın hakları örgütü Terre des Femmes'in Almanya yöneticilerinden Christa Stolle, kadınların sünnet edilmesinin ağır bir insan hakkı ihlali olduğunu ve sünnet edilen kadınların çoğunun bu olayın acısını hayatları boyunca hissettiklerini ifade etti.

Almanya'da 5 bin kadın tehlike altında

Araştırmanın bir başka çarpıcı sonucuna göre ise, Almanya'da yaşayan yaklaşık 5 bin kadın sünnet edilme tehlikesi altında. Alman yasaları, ülkede yaşayan kadınların başka bir ülkede bile olsa sünnet edilmelerini cezai müeyyide altına alıyor. 2016 yılının sonunda kabul edilen yasa değişikliği ile, kızlarını sünnet ettirmek üzere kültürel bağlarının olduğu ülkelere gitmek isteyen kişilerin pasaportlarına devlet el koyabiliyor. Almanya Aile Bakanlığı müsteşarlarından Ralf Kleindiek, sığınma ve göç arka planı ile birlikte konunun Almanya'da da güncel olduğunu ifade etti.

Kadın sünneti nedir?

Kadın cinsel organının tıbbi gereklilik olmaksızın dış kısmının kesilerek alındığı cerrahi müdahaleler kadın sünneti olarak adlandırılıyor.

Sünnet mağduru kadınların idrar boşaltımı sırasında kanama ve acı ile cinsel ilişki esnasında aşırı ağrı hissetmelerinin yanı sıra, doğum sırasında ölümcül komplikasyonlar ve ağır ruhsal travma gibi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabildiği belirtiliyor.

Uluslararası alanda insan hakları ihlâli olarak kabul edilen uygulama Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) yapmış olduğu açıklamaya göre dünya üzerinde en yoğun olarak Afrika, Orta Doğu'nun yanında bazı Asya ülkelerinde uygulanıyor. Berlin'de açıklanan araştırmaya göre ise dünya üzerinde kadın sünnetinin en fazla görüldüğü ülkeler Mısır, Cibuti, Gine, Mali, Sierra Leone, Somali ve Sudan. Sudan'ın kuzeyinde kadınların yüzde 90'ının sünnetli olduğu belirtiliyor.

Dünya üzerinde sünnet edilmiş kadın sayısının yaklaşık olarak 200 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Kadın sünneti yoluyla işlenen insan hakları ihlâline dikkat çekmek amacıyla her sene 6 Şubat günü Uluslararası Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Hoşgörü Günü olarak kabul ediliyor. Kadın sünneti uygulamasıyla mücadele etmek için organize edilmiş en geniş çaplı küresel program UNFPA ve UNICEF eliyle 17 Afrika ülkesinde yürütülüyor.

©Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa, ET/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KadınlarınAlmanyaUluslararası Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Hoşgörü GünüAlmanya&rsquo;daAlmanya&rsquo;dakiBerlinEritre Irak Somali MısırEtiyopyaTerreFemmes AlmanyaChrista StolleAile BakanlığıRalf Kleindiek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24