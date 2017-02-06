Almanya'da on binlerce kadın sünnet mağduru

6 Şubat Uluslararası Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Hoşgörü Günü kapsamında yapılan bir araştırmaya göre Almanya’da bu uygulamanın mağduru olan yaklaşık 50 bin kadın yaşıyor. 2014 yılından bu yana yaşanan sığınmacı göçü ile Almanya’daki kadın sünneti mağdurlarının sayısı üçte bir oranında arttı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, konu ile ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre ülkede sünnet edilmiş olan yaklaşık 50 bin kadın yaşıyor. Bunların büyük bir bölümü Eritre, Irak, Somali, Mısır ve Etiyopya kökenlilerden oluşuyor.

Kadın hakları örgütü Terre des Femmes'in Almanya yöneticilerinden Christa Stolle, kadınların sünnet edilmesinin ağır bir insan hakkı ihlali olduğunu ve sünnet edilen kadınların çoğunun bu olayın acısını hayatları boyunca hissettiklerini ifade etti.

Almanya'da 5 bin kadın tehlike altında

Araştırmanın bir başka çarpıcı sonucuna göre ise, Almanya'da yaşayan yaklaşık 5 bin kadın sünnet edilme tehlikesi altında. Alman yasaları, ülkede yaşayan kadınların başka bir ülkede bile olsa sünnet edilmelerini cezai müeyyide altına alıyor. 2016 yılının sonunda kabul edilen yasa değişikliği ile, kızlarını sünnet ettirmek üzere kültürel bağlarının olduğu ülkelere gitmek isteyen kişilerin pasaportlarına devlet el koyabiliyor. Almanya Aile Bakanlığı müsteşarlarından Ralf Kleindiek, sığınma ve göç arka planı ile birlikte konunun Almanya'da da güncel olduğunu ifade etti.

Kadın sünneti nedir?

Kadın cinsel organının tıbbi gereklilik olmaksızın dış kısmının kesilerek alındığı cerrahi müdahaleler kadın sünneti olarak adlandırılıyor.

Sünnet mağduru kadınların idrar boşaltımı sırasında kanama ve acı ile cinsel ilişki esnasında aşırı ağrı hissetmelerinin yanı sıra, doğum sırasında ölümcül komplikasyonlar ve ağır ruhsal travma gibi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabildiği belirtiliyor.

Uluslararası alanda insan hakları ihlâli olarak kabul edilen uygulama Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) yapmış olduğu açıklamaya göre dünya üzerinde en yoğun olarak Afrika, Orta Doğu'nun yanında bazı Asya ülkelerinde uygulanıyor. Berlin'de açıklanan araştırmaya göre ise dünya üzerinde kadın sünnetinin en fazla görüldüğü ülkeler Mısır, Cibuti, Gine, Mali, Sierra Leone, Somali ve Sudan. Sudan'ın kuzeyinde kadınların yüzde 90'ının sünnetli olduğu belirtiliyor.

Dünya üzerinde sünnet edilmiş kadın sayısının yaklaşık olarak 200 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Kadın sünneti yoluyla işlenen insan hakları ihlâline dikkat çekmek amacıyla her sene 6 Şubat günü Uluslararası Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Hoşgörü Günü olarak kabul ediliyor. Kadın sünneti uygulamasıyla mücadele etmek için organize edilmiş en geniş çaplı küresel program UNFPA ve UNICEF eliyle 17 Afrika ülkesinde yürütülüyor.

©Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa, ET/BD