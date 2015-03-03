Almanya'da öğretmenler grevde



Bilim Eğitim Sendikası'ndan (GEW) yapılan açıklamada, iş bırakma eylemlerinin Berlin, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen'de yoğunlaşacağı duyuruldu.

Sendikalar yüzde 5,5 ücret artışı ve bir defaya mahsus 175 Euro ödeme talep ediyor. İş sözleşmelerinin sürelerinin sınırlandırılmasına son verilmesi ve stajyerlere işyeri güvencesi diğer talepler arasında sıralanıyor.

Anlaşmazlık konuları

İşverenin yüksek maliyetler gerekçe göstererek emeklilik haklarını yeniden düzenleme girişimi ve maaşların tarife kapsamında belirli gruplara göre yapılandırılması anlaşmazlık konularının başında geliyor.

Kamu iş yerlerindeki eylemler dün başladı. Essen Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 300 personel iş bıraktı.

Memurlar Sendikası Başkanı Willi Russ, iş bırakma eylemlerinin toplu sözleşme görüşmelerinin bir sonraki turu olan 16 ve 17 Mart tarihlerine kadar devam edeceğini söyledi.