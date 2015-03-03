T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da öğretmenler grevde

Almanya'da toplu iş görüşmelerinden sonuç alamayan kamu personeli iş bırakma eylemleri düzenliyor.

03 Mart 2015 13:44


Bilim Eğitim Sendikası'ndan (GEW) yapılan açıklamada, iş bırakma eylemlerinin Berlin, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen'de yoğunlaşacağı duyuruldu.

Sendikalar yüzde 5,5 ücret artışı ve bir defaya mahsus 175 Euro ödeme talep ediyor. İş sözleşmelerinin sürelerinin sınırlandırılmasına son verilmesi ve stajyerlere işyeri güvencesi diğer talepler arasında sıralanıyor.

Anlaşmazlık konuları

İşverenin yüksek maliyetler gerekçe göstererek emeklilik haklarını yeniden düzenleme girişimi ve maaşların tarife kapsamında belirli gruplara göre yapılandırılması anlaşmazlık konularının başında geliyor.

Kamu iş yerlerindeki eylemler dün başladı. Essen Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 300 personel iş bıraktı.

Memurlar Sendikası Başkanı Willi Russ, iş bırakma eylemlerinin toplu sözleşme görüşmelerinin bir sonraki turu olan 16 ve 17 Mart tarihlerine kadar devam edeceğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaEğitim SendikasıBerlin Kuzey Ren-Vestfalya Saksonya Saksonya-AnhaltThüringenEuroTıp Fakültesi HastanesiSendikası Başkanı Willi RussMartDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24