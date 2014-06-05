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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da NSA soruşturması

Alman Federal Başsavcılığı, Başbakan Merkel'in telefonunun Amerikan istihbaratı tarafından dinlenmesi ile ilgili olarak soruşturma başlattı. Snowden'ın ifadesinin alınması da gündemde.

05 Haziran 2014 00:06


Alman Federal Başsavcısı Harald Range, NSA skandalıyla ilgili uzun süren sessizliğini bozarak, Başbakan Angela Merkel'in cep telefonunun Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA tarafından dinlenmesi ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. “Amerikan istihbarat birimlerinin kimliği bilinmeyen çalışanlarının, Başbakan'a ait bir cep telefonunu casusluk amacıyla dinlediği şüphesi bulunmaktadır” açıklamasını yapan Range, Alman vatandaşlarına ait verilerin kitlesel olarak Amerikan ve İngiliz istihbaratlarınca depolandığı iddiaları konusunda ise henüz bir adım atılmadığını kaydetti.

Şimdiye dek Federal Başsavcılığa bu konuda iki bin suç duyurusu ulaştığını kaydeden Range, soruşturma başlatmak için şüphe oluşturacak yeterli somut veri bulunmadığını, bu konuda soruşturma başlatılması kararının, Merkel'in telefonunun dinlenmesi konusunda elde edilecek yeni verilere bağlı olacağını belirtti.

Snowden'ın ifadesi alınabilir

Alman Federal Başsavcı, casusluk faaliyetleri ile ilgili ifşa ettiği bilgilerle dünyanın gündemine oturan eski NSA çalışanı Edward Snowden'ın ifadesine başvurulabileceğini de söyledi. Şu an Rusya'da mülteci olarak bulunan Snowden'ın verebileceği bilgiler konusunda Almanya'daki avukatı aracılığıyla bağlantı kurmaya çalıştığını belirten Range, henüz kendisine yanıt verilmediğini kaydetti. Range, Snowden'ın elindeki verileri ilettiği medya kuruluşlarıyla da temas kurulacağını belirtti.

Bu arada NSA dinleme skandalı ile ilgili Alman Federal Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren araştırma komisyonu, perşembe günü yapacağı oturumda Snowden'ın ifadesinin alınması konusunu görüşecek. Hrıstiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti, yaz tatili öncesinde Moskova'da Snowden ile ‘gayriresmi' bir görüşme yapılmasını istiyor. Yeşiller ve Sol Parti ise bunun yerine Snowden'ın resmi olarak Almanya'ya ifadeye çağrılmasını talep ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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