Almanya'da nefesler tutuldu



Alman Milli Takımı teknik direktörü Joachim Löw’ün basın toplantısı sırasında takım kaptanı Philipp Lahm'ı hangi pozisyonda oynatacağı sorusunun gelmesini beklediği her halinden belli oluyordu. Bu konudaki eleştirilerin kendisini rahatsız edip etmediği sorusuna oldukça rahat yanıt veren Löw, Almanya'dan oldukça uzakta olduklarını ve basında konuyla ilgili yazılıp çizilenlerden pek haberdar olmadığını kaydetti. "Dünya Kupası'na geldiğimizden beri haberleri takip etmiyorum" diyen Alman teknik direktör daha önceki turnuvalarda da kendilerini yoğun baskı altında hissettiklerini, farklı yorumlar yapılmasının da gayet normal olduğunu belirtti.

Löw, Philipp Lahm'ı defansif orta sahada görevlendirmesi nedeniyle Alman basınından yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Uzun yıllar sağ bek oynadıktan sonra geçen sezonun başında Bayern Münih’te Pep Guardiola tarafından defansif orta sahada oynatılmaya başlanan kaptan Lahm, 2014 Dünya Kupası’nda da bu pozisyonda görev almıştı. Alman futbolcu, Cezayir ile oynanan maçta sağ bek Shkodran Mustafi’nin sakatlanmasıyla bir süre savunmada görev aldı.

Alman Milli Takımı teknik direktörü Joachim Löw Fransa maçını kazanacaklarından emin olduğunu, kendilerine güvendiklerini ve maç saatini iple çektiklerini söyledi.

Peki, Alman millilerin kondisyonu ne durumda? Şimdiye kadar başarılı bir performans sergileyen Alman futbolcuların bir bölümü Porto Alegre'den soğuk algınlığı semptomlarıyla döndü. Çarşamba günü futbolcuların üçte birinin boğaz ağrısından şikayetçi olduğunu kaydeden Löw, bazı oyuncuların henüz tam olarak iyileşmediğini belirtti.