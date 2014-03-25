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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da NATO tartışması

Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in Kırım kriziyle bağlantılı olarak NATO'yu gündeme getirmesi Almanya'da tepkiye yol açtı.

25 Mart 2014 15:54


Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in Ukrayna ve Kırım ile ilgili gelişmeler karşısında "NATO’nun dış sınırlarındaki müttefiklerimiz açısından daha fazla varlık göstermesi önemlidir" çıkışı, Almanya'da tepkiyle karşılandı. Bakanın NATO'yu daha güçlü bir rol oynamaya çağırması, mensubu olduğu Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi'nde (CDU) de olumsuz yankıya yol açtı.

Federal Meclis'in Dışişleri Komisyonu Başkanı, CDU'lu milletvekili Norbert Röttgen, "Putin askeri harekata girişti diye aynı tavrı Batı'dan da beklememelisiniz" dedi.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) savunma uzmanı Rainer Arnold, Bakan von der Leyen'i dışişleri alanına giren konulardan uzak durmaya çağırdı. Arnold, "Ukrayna krizinin NATO savunmasıyla ilgili olduğu izlenimi uyandırılmamalıdır" dedi.

'Askeri seçeneği aklından bile geçirme'

SPD lideri Sigmar Gabriel, "NATO'nun kendini askeri yollardan kanıtlaması gereken bir durum yok" uyarısında bulundu. Askeri seçeneğin gündemde olmadığını açıklıkla vurguladığı için Başbakan Angela Merkel'e müteşekkir olduğunu belirten Gabriel, "Askeri seçeneği aklımızdan bile geçirmemiz uygun olmaz" görüşünü savundu.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Simone Peter de Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'i eleştirdi. Yeşiller Partisi lideri Peter, "Bakan von Leyen'in çıkışını akıl ve izanla bağdaştırmanın mümkün olmadığını" söyledi. Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis milletvekillerinden Jürgen Trittin ise Ursula von der Leyen'i düşüncesizlikle itham etti.

Kahramanmaraş'ta birlik-beraberliği savundu

Üçüncü Merkel Hükümeti'nde Almanya'nın ilk kadın savunma bakanı olan Ursula von der Leyen, Afganistan ve Mali'nin ardından dün Türkiye'de bulunan Alman askerlerini ziyaret etti. Bakan von der Leyen, Suriye sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta konuşlu bulunan Alman Patriot birliğinde incelemelerde bulundu.

Ursula von der Leyen, Kahramanmaraş'taki Patriot birliğinde görev yapan Alman, ABD'li ve Hollandalı askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "NATO bünyesinde birlik-beraberliğin önemini buradaki tecrübemizden biliyoruz. NATO partnerimiz Türkiye'yi burada Suriye'den gelebilecek olası bir saldırıdan koruyoruz" dedi.

'Suriye'deki savaşı unutmayın'

Uluslararası toplumu Kırım krizine rağmen Suriye'deki iç savaşı unutmamaya çağıran Ursula von der Leyen, mültecilere kapılarını açtığı için Türkiye'ye de teşekkür etti.

NATO, Ankara'nın talebiyle 2012 yılının aralık ayında "Active Fence" adı verilen operasyonu başlatmış ve Türk hava sahasını korumak üzere Suriye sınırına Patriot bataryaları yerleştirmişti. Alman Federal Meclisi, Kahramanmaraş'ta görev yapan Alman birliğinin görev süresini ocak ayında 1 yıl uzatma kararı almıştı. Patriot birliğinde 300 kadar Alman askeri görev yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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