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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da mültecilerin aile birleşimi Ağustos'a kaldı

Alman parlamentosu, geçici koruma statüsündeki mültecilerin aile birleşimine Ağustos ayına kadar izin vermeme kararı aldı. 1 Ağustos'tan itibaren ise ayda en fazla bin aile ferdinin Almanya'ya gelmesine izin verilecek.

02 Şubat 2018 00:12

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) geçici koruma statüsüne sahip sığınmacıların aile birleşimi konusunda hazırladığı yeni düzenleme, Federal Meclis’te yapılan hararetli tartışmaların ardından kabul edildi. Milletvekillerinden 376’sı kabul oyu verirken, 298’i ret oyu kullandı. Dört vekil ise çekimser kaldı.

Almanya‘da geçici koruma statüsüne sahip mültecilerin, ülkelerindeki aile fertlerini yanlarına almalarını yasaklayan düzenleme Mart 2016'dan beri yürürlükte. Alman parlamentosu bugünkü oylama ile söz konusu düzenlemenin Mart 2018'de dolan süresini dört ay daha uzattı. 1 Ağustos’tan itibaren ise her ay bin kişiye kadar varan sayıda mülteci yakınının Almanya’ya gelmesine izin verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca ağır mağduriyet durumlarında istisna yapılarak aile birleşimine olanak sağlanacak.

Yeni düzenleme; başta sığınmacı hakları örgütleri olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ile Yeşiller Partisi ve Sol Parti tarafından eleştirildi.

CDU/CSU düzenlemeyi savundu

Federal Meclis'teki oturumun ardından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise tartışmalı düzenlemeyi savundu. De Maiziere, "Bazı idealistler bu düzenlemeyi sert buluyorlar. Ama bu uygun bir çözüm. Ayda bin kişiye kadar varacak kontenjan aile birleşmini sınırlandıracaktır ama istisnaî durumlar da göz ardı edilmeyecektir" diye konuştu.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) iç politika sözcülerinden Stephan Mayer de bulunan çözümün sorumlu ve ölçülü olduğuna işaret ederek, "Eğer sınırsız bir biçimde aile birleşimine izin verilecek olursa, Almanya'da yerel yönetimler bu yükün altında ezilir" ifadesini kullandı.

SPD istisnaî düzenlemede değişiklikler talep ediyor

SPD Federal Meclis Grubu Başkan Vekili Eva Högl ise aile birleşimindeki istisnaî düzenlemeleri daha cömert bir biçimde yorumlama konusunda ısrarlı olacaklarını söyledi. Geçen yıl itibarıyla istisnai düzenlemeden sadece 10-15 kadar mülteci yakınının yararlandığını belirten Högl, düzenlemede değişiklik yapılarak daha fazla mülteci yakınının gelmesine olanak sağlanmasını istedi ve bunun çocukların ruh sağlığı açısından da gerekli olduğunu, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne dayanılarak yeni düzenlemeye gidilebileceğini belirtti.

'Bu yasa keyfîdir, ahlâki ve insanî değildir'

Federal Meclis'te temsil edilen diğer partilerden aile birleşimi düzenlemesine yoğun eleştiri geldi. Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkanı Dietmar Bartsch, "Bu yasa keyfîdir. Ahlâki açıdan sorgulanması gereken ve insanî olmayan bir düzenlemedir" dedi. Bartsch, mültecilerin aile birleşimi hakkının tamamen resmî dairelerin takdir yetkisine bırakıldığını da sözlerine ekledi ve Hristiyan Birlik partilerinin tüm isteklerini SPD'ye kabul ettirdiği suçlamasını yöneltti.

Yeşiller Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Katrin Göring-Eckardt da sosyal demokratlara yüklendi ve mültecilerin çocuklarını yanlarına aldıramamalarına göndermede bulunarak, "Her politikacı çocuklarından uzakta, ayrı yaşama dehşetini içinde hissetmelidir" dedi ve "Bu çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı ne yapardınız?" diye sordu.

Hür Demokrat Parti (FDP) söz konusu uzlaşmanın özellikle SDP'yi küçük düşürdüğünü, bunun parti tabanına nasıl izah edileceğini merak ettiklerini belirtti.

AfD: Aile birleşimi Suriye'de yapılsın

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin sözcüsü Christian Wirth ise genel olarak mültecilerin aile birleşimine karşı olduklarını açıkladı ve aile birleşiminin Almanya'da değil, örneğin Suriye'de oluşturulacak koruma bölgelerinde yapılmasının doğru olacağını söyledi.

dpa,dw/ÇA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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