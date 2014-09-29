Almanya’da mülteci skandalı



Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Burbach kentinde bulunan mülteci yurdunda, yurdun güvenlik görevlilerinin 20 yaşındaki Cezayirli bir mülteciye kötü muamele ettiğinin ortaya çıkması Almanya'da büyük tartışma yarattı. Kentin bağlı olduğu Arnsberg idaresi, bölgedeki mülteci yurtlarının güvenliğinden sorumlu özel şirketle ilişkinin kesildiğini açıkladı. Cezayirli mültecinin güvenlik görevlilerinden kötü muamele gördüğü ve aşağılandığı cep telefonu görüntüleri ile ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, mültecinin elleri bağlı bir şekilde yerde yattığı, yanında ise üniformalı iki kişinin olduğu görülüyor. Üniformalı kişilerden birinin ayağını mültecinin ensesine koyduğu dikkat çekiyor.

Polis ve savcılık, dört şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Yüzlerce mültecinin ifadesi alınırken, güvenlik görevlilerinin olası başka fiziki yaralanmalara sebebiyet verip vermediği de inceleniyor. Saldırıda bulunan kişilerin sabıkalı olduğu da öne sürüldü.

Essen'de de kötü muamele

WDR televizyonunda yayınlanan ‘Westpol' programında yayınlanan bir habere göre, Essen kentindeki bir mülteci yurdunda da benzer bir olay tespit edildi. Orada da bir mültecinin güvenlik görevlisinin saldırısına maruz kaldığı ve fiziksel yaralanmayı kanıtlayan bir doktor raporu bulunduğu bildirildi. NRW İçişleri Bakanı Ralf Jaeger, “Mültecilere karşı şiddete müsamaha gösteremeyiz. Aciz durumdaki insanları tehdit eden ve onlara saldırıda bulunanlar en sert şekilde cezalandırılacaktır” diye konuştu. Her iki yerde de mülteci yurtlarının güvenliğinden, ‘European Homecare' adlı şirket sorumlu.

Özelleşmeye eleştiri

Alman Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt ise ZDF kanalına yaptığı açıklamada, mülteci yurtlarında güvenlikten özel şirketlerin sorumlu olmasını eleştirdi. Devlete ait olması gereken bir yetkinin, kazanç odaklı bir şirkete devredildiği eleştirisinde bulunan Wendt, “Alaycı bir şekilde insan şunu söylemek istiyor: Zayıf, özelleştirilmiş devlete hoş geldiniz” diye konuştu. Wendt, mülteci yurtlarının durumunun feci olduğunu söylerken, bu tür vakaların daha sık yaşanabileceği uyarısında bulundu.