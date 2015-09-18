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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da mülteci dairesine atama

Almanya'da istifayla boşalan Federal Göç ve Mülteci Dairesi Başkanlığı görevine getirilecek isim belli oldu. Kurum, uzun zamandır eleştirilerin odağındaydı.

18 Eylül 2015 20:05


Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) Başkanlığını 2010 yılından beri yürüten Manfred Schmidt, "kişisel nedenler" ileri sürerek istifa etmişti. BAMF, iltica sürecinin kolaylaştırılmasını ağırdan aldığı, Schmidt ise kurumun kapasitesini genişletmeyi başaramadığı gerekçesiyle tepki alıyordu. BAMF'ta halen 276 bin iltica dosyasının biriktiği belirtiliyor.

'Almanya'nın olağanüstü yöneticilerinden'

Kurumun bağlı olduğu Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, boşalan koltuğa İş Kurumu Başkanı Frank-Jürgen Weise'nin getirileceğini söyledi. Weise, her iki kuruma da başkanlık edecek. Weise'yi "Almanya'nın olağanüstü yöneticilerinden" sözleriyle tanımlayan İçişleri Bakanı de Maiziere, bu niteliğin sığınmacı krizinden ötürü daha da önem kazandığını vurguladı. De Maiziere, Weise'nin "tek bir koşul dahi öne sürmeden görevi kabul ettiğini" açıkladı.

'Sığınmacı akınına yol açtı'

İstifa Almanya'da tartışmaya yol açmış, muhalefet temsilcileri hükümeti Schmidt'i kurban olarak seçmekle suçlamıştı. BAMF'ın Twitter hesabından paylaşılan bir mesaj da sığınmacı akınına yol açtığı gerekçesiyle sorun yaratmıştı. Kurumiçi alınan bir kararla, Macaristan'da kayıt altına alınmış ve Almanya'ya gelmiş Suriyeli sığınmacıların Macaristan'a gönderilmeyecekleri mesajı paylaşılmıştı. Bu mesaj sığınmacılara verilen, Almanya'ya ulaşanların sınırdışı edilmeyeceklerine dair bir işaret olarak algılanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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