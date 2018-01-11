Almanya'da Mavi Kart'a ilgi artıyor

AB'nin ikamet ve istihdam düzenlemesi "Mavi Kart" yaklaşık 5 yıldır yürürlükte. ABD'nin Yeşil Kart uygulamasının bir benzeri olan düzenleme, AB vatandaşı olmayanlara Birlik içerisinde çalışma olanağı sunuyor.

AB düzenlemesi, Almanya'da 2012 yılının Ağustos ayında yasalaşarak yürürlüğe girdi. Büyük bir kalifiye iş gücü açığı bulunan Almanya'da bu yasa, AB vatandaşı olmayan göçmenlerin Mavi Kart sahibi olabilmeleri için gerekli koşulları düzenliyor. Buna göre Mavi Kart almak isteyen bir kişinin Almanya'da tanınan bir üniversite diplomasına sahip olması ve yıllık maaşı en az 50 bin 800 euro olan bir iş imkanının bulunması gerekiyor.

Kalifiye personel açığının büyük olduğu bazı meslek gruplarında yıllık gelirin 39 bin 624 euro olması ise yeterli sayılıyor. Almanya'da en büyük kalifiye iş gücü açığı ise matematik ve fen bilimi, bilişim ve doktorluk (diş doktorları hariç) gibi meslek gruplarında bulunuyor.

Mavi Kart'a ilgi

Almanya'da Mavi Kart uygulamasına göçmenlerin ilgisi giderek artıyor. Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, 2017 yılının ilk yarısında Mavi Kart yardımı ile Almanya'da 11 bin 34 kişi bir iş buldu. Bu da bir önceki yıla oranla yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor. 2016 yılının tamamında ise toplam 17 bin 362 göçmen Almanya'da Mavi Kart ile bir iş imkânına sahip olmuştu.

Yasanın yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra ise 11 bin 290 AB vatandaşı olmayan kişi Almanya'da Mavi Kart sahibi olmuştu.

Göçmenlerden Almanya'dan memnun

Federal Göç ve Mülteci Dairesi, 2016 yılında Mavi Kart sahipleri arasında bir araştırma yaptı. Araştırmaya katılan 4 bin 340 Mavi Kart sahibinin yüzde 89'unu Almanya'nın ihtiyaç duyduğu meslek gruplarından mühendis, fen bilimci, bilişim uzmanı ve doktorlar oluşturdu. Katılımcıların yaklaşık üçte biri Almanya'da sürekli kalmayı istediklerini bildirirken yüzde 39'u Almanya'da en az 10 yıl kalmak istediğini belirtti. Yaklaşık yüzde 22'lik bir kesim de 5-10 yıl arası Almanya'da kalmak istediğini ifade etti.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da Mavi Kart sahibi olan en büyük grubu yaklaşık yüzde 23'lük bir oranla Hindistan vatandaşları oluşturuyor. Sıralamada Hintleri, Çin, Rusya, Ukrayna ve Suriye vatandaşları takip ediyor.

Mavi Kart uygulamasına ilginin artmasına rağmen, bu talep Almanya'nın kalifiye eleman açığını karşılamakatan hala çok uzak görünüyor. Uzmanlar birkaç yıl içerisinde ülkede milyonlarca istihdam alanının boş kalmasından endişe ediyor.

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Dirk Kaufmann