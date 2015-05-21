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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da makinistler grevi bitirdi

Almanya'da Tren Makinistleri Sendikası'nın (GDL) dün başlattığı süresiz grev sona erdi. Sendika ile işveren, müzakereleri sürdürecek iki arabulucu üzerinde uzlaştı. 17 Haziran'a kadar iş bırakma eylemi yapılmayacak.

21 Mayıs 2015 11:56

Almanya'da tren makinistleri bu yıl çıktıkları 9'uncu grevi dün başlatmıştı. Alman Demiryolları İşletmesi (Deutsche Bahn) ile GDL arasında yürütülen görüşmeler kapsamında greve son verildiği açıklandı.

GDL ile DB arasındaki görüşmeleri Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow ve Brandenburg Eyaleti eski Başbakanı Matthias Platzeck yürütecek. Ramelow Sol Parti, Platzeck ise Sosyal Demokrat Parti mensubu.

Uzlaşma, 17 haziran 2015 tarihine kadar sürmesi öngörülen arabuluculuk süreci boyunca herhangi bir iş bırakma eylemine gidilmemesini öngörüyor.

Sendika, pazarlıkların sonuçsuz kalmasında sorumluluğun Demiryolları İşletmesi'ne ait olduğunu açıklamıştı. GDL, işvereni kendilerini oyalamakla ve hükümetin yaz mevsiminde çıkaracağı yeni toplu sözleşme yasasını beklemekle suçluyor. Söz konusu yasa, GDL gibi küçük sendikaların yetkilerini azaltıyor ve toplu sözleşme görüşmelerinin tek elden yürütülmesini sağlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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