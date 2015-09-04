Almanya’da liderlik hesapları



Almanya 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası D grubu eleme maçında bu akşam Polonya’yı Frankfurt’ta konuk edecek. Grup ikincisi ‘Panzerler’ maça, 1 puan gerisinden takip ettiği rakibini yenip liderliğe yükselme azmiyle çıkacak. Grupta 7’nci maçlar öncesi Polonya 14 puanla ilk sırada yer alırken, ikinci Almanya’nın 13, üçüncü İskoçya’nın ise 11 puanı var.

Alman milli takımı teknik direktörü Joachim Löw, bu akşamki Polonya ve Pazartesi günkü İskoçya maçlarıyla ilgili açıklamasında “Puan almamız lazım. Bu iki karşılaşma sonrası grup şekillencek. Durumumuz sanıldığı kadar kötü değil. Kendimize güveniyoruz ve kendi gücümüzle bunu başarabileceğimize inanıyoruz” dedi. Eleme grubu maçlarının en önemli dönemine grup ikincisi olarak girmeye alışık olmadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam “yine de bu yüzden kendimizi baskı altında hissetmiyoruz” diye konuştu.

Alman millilerde sakatlığı bulunan Marco Reus hem Polonya hem de İskoçya maçlarında forma giyemeyecek. Bir yıl aradan sonra yeniden milli takıma çağırılan genç oyuncu ayak parmağından sakatlanınca kadrodan çıkarıldı. Reus’un yokluğunda Löw’ün orta alanda en güvendiği isimlerden biri de Mesut Özil olacak. Dizindeki sakatlığı atlatan başarılı oyuncu maç saatinde hazır olacak. Joachim Löw'ün son zamanlarda Bayern Münih’te forma şansı bulamayan Mario Götze’ye de Polonya karşısında ilk 11’de forma vermesi bekleniyor.

Rakip Polonya da kendine güveniyor. “Hedefimiz galibiyet” diye konuşan teknik direktör Adam Nawalka “Bunun kolay olmayacağını biliyoruz ancak biz de güçlü bireysel oyunculardan oluşan iyi bir takımız. Almanya’ya saygı duyuyoruz ancak onlardan çekinmiyoruz” diyor.

TSİ 21:45’te başlayacak olan Almanya-Polonya karşılaşmasına ev sahibi takımın şu muhtemel 11’le çıkması bekleniyor; Neuer – Rudy, Boateng, Hummels, Hector – Schweinsteiger, Kroos, Bellarabi, Mesut Özil, Götze – Müller.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) elemeleri 7’nci haftasında bu akşam, 3 grupta 8 karşılaşma yapılacak. Program şöyle;

D grubu:

19:00 Gürcistan-İskoçya

21:45 Almanya-Polonya

21:45 Cebelitarık-İrlanda Cumhuriyeti

F grubu:

21:45 Faroe Adaları-Kuzey İrlanda

21:45 Yunanistan-Finlandiya

21:45 Macaristan-Romanya

I grubu:

21:45 Danimarka-Arnavutluk

21:45 Sırbistan-Ermenistan

Türkiye fırsatı değerlendiremedi

Dün akşam oynanan maçlarda Türkiye’nin yer aldığı A grubunda mücadele eden Hollanda grup lideri İzlanda’yı ağırladığı önemli karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Grubun sürpriz ekibi, güçlü rakibini Gylfi Sigurdsson’un penaltı golüyle (51.) alt ederken Martins Indi’nin ilk yarıda kırmızı kart görmesi nedeniyle (33.) Portakallar uzun sure 10 kişi mücadele etti. Karttan iki dakika önce de Hollanda’nın yıldız ismi Arjen Robben sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Guus Hiddink’in ayrılmasından sonra göreve gelen teknik direktör Danny Blind de kötü gidişe çare olamazken Hollanda Türkiye maçı öncesi grupta 10 puanla 3’üncü sırada kaldı. Puanını 18 yapan İzlanda liderliğini devam ettirirken takiçisi Çek Cumhuriyeti Kazakistan'ı 2-1 yenerek puanını 16'ya yükseltti.

Türk milli takımı ise Hollanda'nın yenildiği haftada üçüncü sıraya yükselme şansını kullanamadı, Ay-yıldızlılar Konya'da oynanan maçta Letonya ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye 77'nci dakikada Selçuk İnan ile öne geçmesine rağmen 90+1'de Sabala'nın golüne engel olamadı.

Toplu sonuçlar

EURO 2016 elemelerinde dün akşam 3 grupta 9 karşılaşma oynandı alınan sonuçlar şöyle;

A grubu

Türkiye 1 – Letonya 1

Çek Cumhuriyeti 2 – Kazakistan 1

Hollanda 0 – İzlanda 1

B grubu

Belçika 3 - Bosna Hersek 1

Kıbrıs 0 – Galler 1

İsrail 4 – Andorra 0

H grubu

Azerbaycan 0 – Hırvatistan 0

Bulgaristan 0 – Norveç 1

İtalya 1- Malta 0