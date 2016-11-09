Almanya'da Kürt-Türk gerginliği endişesi

Federal İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticileri ile HDP eş genel başkanları ve vekillerinin tutuklanmasının ardından Almanya’da yaşayan Türkler ile Kürtler arasında yeni bir gerginliğin yaşanmasından endişeleniyor. Bakanlık sözcüsünün Mitteldeutsche Zeitung’a verdiği demeçte darbe girişiminin ardından Almanya’da yaşayan hem Türk hem de Kürtlerde yoğun bir duygusal harekete geçme potansiyeli tespit edildiğini kaydetti.

İç istihbarat birimi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın 2015 yılı raporunun güncellendiğini kaydeden sözcü, söz konusu değerlendirmenin yeni raporda geniş yer bulduğunu belirtti. 300 sayfalık raporun yaklaşık 30 sayfasında Almanya’daki radikal Türk ve Kürt gruplara yer verildiği belirtildi.

Rapor: Radikal gruplar durumu istismar ediyor

Almanya’daki Türk-Kürt toplulukları arasındaki bölünmenin, 2015 yılı raporunda yer verilen grupların ötesine geçtiğini belirten sözcü buna “Aşırı milliyetçi görüşlü Türkler, PKK’ya yakın Kürtler ve bazı sol görüşlü Türkleri” de örnek gösterdi.

İç istihbarat teşkilatının yeni raporunda şu ifadelere yer verildi: “Bazı göçmenlerin geldikleri ülkelerde yaşanan çatışma ve savaşlar, onlarda da anlaşılır bir aşırı duygu yoğunluğuna sebep oluyor. Radikal çevreler ise bu durumu kendi amaçları için kullanarak istismar etmeye ve protesto gösterileri ile araçsallaştırmaya çalışıyor. Agresif bir atmosfer yaratılmaya çalışılıyor. Bu da genelde ya rakip gruplar arasında ya da polise yönelik militanlık ve şiddete başvurma olarak kendini dışa vuruyor. Bu durum özellikle PKK yandaşları ile aşırı sağcı Türkler arasında olmak üzere, PKK yandaşlarından Selefilere kadar geniş bir yelpazede göze çarpıyor.”

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dpa, BD/GA