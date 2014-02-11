Almanya’da kupa mesaisi



Almanya Federasyon Kupası'nda çeyrek final maçları bugün ve yarın oynanacak. Çeyrek finalin ilk maçında bu akşam Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund'u konuk edecek. Karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak.

2012'de kupayı müzesine götüren Borussia Dortmund'da hafta sonunda ligde oynanan Werder Bremen maçında sakatlanan milli oyuncular Marco Reus ve Sven Bender forma giyemecek. Uzun süredir sakat olan İlkay Gündoğan, Neven Subotic ve sakatlığı nükseden Mats Hummels de sahada olamayacak.

‘Yarı finale giden final maçı'

Dortmund teknik direktörü Jürgen Klopp, “Maç iki iyi takımın, açık futbol oynayacağı bir mücadele olacak. Kupa yarışında puan cetvelini kıstas almamak lazım. Bizim için final maçı olacak. Yarı finale giden bir final maçı” değerlendirmesinde bulundu.

Puan cetvelinin üçüncü sırasında yer alan Dortmund, ligde kalma mücadelesi veren Frankfurt karşısında favori gösteriliyor. Eintracht Frankfurt son lig maçında Braunschweig'ı 3-0 yenerek moral buldu. Teknik direktör Armin Veh, güçlü rakipleri karşında cesur ve risk alan, açık bir futbol sergileyeceklerini ifade ederek “Kazanmak için oynayacağız” dedi.

Bayern Münih, krizdeki Hamburg'a gidiyor

Kupada çeyrek finalin diğer 3 maçı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Kupayı en fazla kazanan takım olan Bayern Münih'in, Hamburg deplasmanında takılacağına kimse ihtimal vermiyor. Son altı lig maçını kaybeden, kendine güvensiz bir takım görüntüsü veren ve teknik direktörü Bert van Marwijk'ın eleştrildiği Hamburg karşısında Bayern'in zorlanması beklenmiyor. Maç 12 Şubat Çarşamba günü TSİ 21:30'da başlayacak.

Kupada çeyrek finale kalmayı başaran tek ikinci lig temsilcisi olan Kaiserslautern, Bayer Leverkusen deplasmanında yarı final şansı arayacak. İkinci lig temsilcisi kırmızı-şeytanlar için turu geçmek çok önemli. Zira tur atlarsa 1 milyon 750 bin euroluk primin sahibi olacak. Geçen sezon üçüncü turda Wolfsburg'a elenen lig ikinci Bayer Leverkusen ise 2009'dan sonra bir kez daha Berlin'de final oynamak istiyor. Karşılaşma çarşamba günü TSİ 20:00'de başlayacak.

Wolfsburg ise geçen sezon en azından yarı finali görmüş ve kupanın son sahibi Bayern Münih'e elenmişti. ‘Kurtlar'ın son sekizdeki rakibi Hoffenheim. Puan cetveli altıncısı Wolfsburg, 11'nci sıradaki Hoffenheim karşısında kağıt üzerinde favori. Hoffenheim'in sahasındaki maç yine çarşamba günü TSİ 20:00'de oynanacak.