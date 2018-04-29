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BBC Türkçe

Almanya'da 'koalisyon anlaşmasına varıldı'

Alman medyasındaki haberlere göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Başbakan Angela Merkel'in muhafazakâr partileri (CDU/CSU) arasında koalisyon anlaşmasına varıldı. Ancak son sözü SPD'nin 460 bin üyesi söyleyecek.

29 Nisan 2018 20:30

Alman medyasındaki haberlere göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Başbakan Angela Merkel'in muhafazakâr partileri (CDU/CSU) arasında koalisyon anlaşmasına varıldı.

Bakanlık dağılımının koalisyon hükümeti önündeki son büyük engel olduğu belirtiliyordu.

Anlaşmayla, geçen Eylül ayında yapılan genel seçimlerden bu yana aylardır devam eden pazarlıklar sonuçlandı.

Partilerin yetkilileri dün sabahtan bu yana aralıksız görüşüyordu.

Bakanlık dağılımının yanı sıra, işçi hakları ve sağlık hizmetlerinin koalisyon önündeki en zorlu engeller olduğu söyleniyordu.

SPD lideri Martin Schulz başta Merkel'in merkez sağ Partisi CDU ve Bavyera'daki kardeş partisi CSU ile yeniden bir koalisyon hükümetine girmek istemediklerini söylemişti.

Ancak CDU/CSU, liberal Hür Demokratlar ve Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmelerinin çökmesinin ardından fikrini değiştirmişti.

Aylar süren görüşmelerin ardından hükümetin 1 Nisan'daki Paskalya tatiline kadar kurulması umuluyor.

Ancak bu konudaki son SPD'nin önümüzdeki haftalarda mektupla oy kullanacak 460 bin üyesi söyleyecek.

SPD'nin içinde Merkel ile hükümet kurulmamasını isteyen NoGroKo (büyük koalisyona hayır) adlı bir grup da kurulmuştu.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de geçen Eylül'deki seçimlerde 94 sandalye kazanarak üçüncü en büyük parti konumuna gelmişti.

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