Almanya'da 'kıyak atama' tartışması



Alman kamuoyunda Başbakan Angela Merkel'e yakın isimler arasında anılan Ronald Pofalla, küresel casusluk skandalı nedeniyle yıpranmıştı. Görev yaptığı dönemde istihbarat kurumlarından sorumlu olan Pofalla, geçen aralık ayında ailevi gerekçelerden ötürü siyaseti bıraktığını açıklamıştı.

Pofalla'ya Alman Demiryolları İşletmesi Deutsche Bahn (DB) yönetiminde görev verilecek olması bu yılın başında gündeme gelmiş, Denetim Kurulu eski politikacılara grup bünyesinde görev verilmeden önce 12 aylık bir bekleme süresinin konulmasını kararlaştırmıştı.

Alman Demiryolları İşletmesi Deutsche Bahn (DB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüdiger Grube, "Çarşamba günü toplanacak Denetim Kurulu'nun Pofalla konusunu görüşeceğini" açıkladı.

Medyaya yansıyan iddialara göre, 1 Ocak 2015'te DB'de işbaşı yapacak Pofalla, siyasi, ekonomik ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Muhalefetin tepkisi

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter, Pofalla'ya DB'de görev verilme ihtimalini "adeta yolsuzluk" sözleriyle niteledi. Hofreiter, "Pofalla, bakanlık görevi sırasında DB ve yönetimi yararına aldığı kararlardan ötürü ödüllendiriliyor" dedi.

Kamu ve özel sektörde görev alacak eski siyasetçiler için yasal düzenlemeler yapılmasını talep eden Hofreiter, "Özellikle iktidar sıralarından gelenlere en az 3 yıllık bekleme süresi şartı getirilmeli" dedi.

Sol Parti'nin ulaştırma uzmanı Sabine Leidig de Pofalla'ya DB tepe yönetiminde görev verilecek olmasını sert sözlerle eleştirdi. Leidig, Pofalla'ya verilecek muhtemel görevi, "siyasi kirliliğin arsızca bir eylemi" ifadesiyle değerlendirdi.