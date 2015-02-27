Almanya'da Kipa tartışması



Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, "Berliner Zeitung" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, "Almanya'da yaşayan Yahudilerin kaygılarını anlayışla karşıladığını" söyledi.

Almanyalı Yahudilerin korkularını haklı gördüğünü ifade eden Mazyek, "Yahudilere yapılan bir saldırıyı toplumun geneline yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyorum" dedi.

Yükselen Yahudi karşıtlığına dikkat çeken Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, "bazı bölgelerde Kipanın tahrik olarak algılanabileceğine dikkat çekerek giyilmemesinin yerinde olacağını" söylemişti.

Musevi erkeklerin dua esnasında, sinagogda ve dışarıda başlarını örtmekte kullandıkları takkeye Kipa adı veriliyor.