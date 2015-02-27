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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da Kipa tartışması

Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Schuster'in artan Yahudi karşıtlığını gerekçe göstererek gündeme getirdiği 'Kipa uyarısı'yla ilgili Müslümanlar Merkez Konseyi de görüş açıkladı.

27 Şubat 2015 13:02


Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, "Berliner Zeitung" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, "Almanya'da yaşayan Yahudilerin kaygılarını anlayışla karşıladığını" söyledi.

Almanyalı Yahudilerin korkularını haklı gördüğünü ifade eden Mazyek, "Yahudilere yapılan bir saldırıyı toplumun geneline yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyorum" dedi.

Yükselen Yahudi karşıtlığına dikkat çeken Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, "bazı bölgelerde Kipanın tahrik olarak algılanabileceğine dikkat çekerek giyilmemesinin yerinde olacağını" söylemişti.

Musevi erkeklerin dua esnasında, sinagogda ve dışarıda başlarını örtmekte kullandıkları takkeye Kipa adı veriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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