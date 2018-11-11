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Yaşam
Deutsche Welle

Almanya'da karnaval sezonu başlıyor

Her sene 11 Kasım'da saat 11:11'de kostüm giymiş insanlar belediye binalarına hücum ediyor ve sembolik olarak yönetimi ele alıyorlar. Bu eğlence ile Almanların “beşinci mevsim” dedikleri karnaval sezonu başlıyor.

11 Kasım 2018 15:43

Almanya'da karnaval sezonu resmen başlıyor. Karnaval kutlamalarının merkezi ise Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Köln kenti.

Havaların güzel olmasının yanı sıra, karnavalın ilk gününün pazara denk gelmesi nedeniyle de kutlamalara önceki yıllara nazaran daha büyük bir katılım bekleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren karnaval kostümlerini üzerine geçirenler, karnavalın en coşkulu kutlandığı yer olan Köln'e doğru yola çıktı. Kostümlü karnavalcılar 11 Kasım'ı bütün gün geleneksel karnaval şarkıları söyleyip Köln birası içmekle geçirir.

Ancak Köln Karnavalı'nın doruk noktasına ulaştığı ay Şubat. Her yıl farklı tarihlere denk gelen perşembe günü “Weiberfastnacht” denilen ”kadınlar karnavalı” ile eğlenceler yeniden başlıyor ve yedi gün sonra çarşamba günü “Aschermittwoch”da sona eriyor.

Karnavalın kökeni ne?

Aslında “Karnaval” sözcüğünün kökeni, İtalyanca “ete veda” anlamına gelen “Carne Vale'” sözcüğüne dayanıyor. Yani, Hrıstiyan aleminde et ve et ürünlerinin tüketilmediği, 40 gün süren ve Paskalya yortusunda sona eren “oruç” döneminin başlangıcı anlamına geliyor. Karnaval geleneği kış mevsiminin kovulması adetine dayanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, BS/AG/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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