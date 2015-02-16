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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da karnaval geçitleri

Almanya'da 'yılın beşinci mevsimi' olarak adlandırılan karnaval dönemi yürüyüşler, eğlenceler, maskeli balolar ve kutlamalarla devam ediyor.

16 Şubat 2015 11:38


Braunschweig kentindeki karnaval geçidi dün "terör saldırısı duyumu alındığı" gerekçesiyle iptal edilmişti.

Braunschweig Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "güvenilir devlet kaynaklarının İslamcı bir terör saldırısı olasılığıyla ilgili somut bilgiler elde ettiği" kaydedilmişti. Söz konusu bilgilerin kısa mesaj veya telefon ihbarına dayanmadığı, yapılan bir soruşturma kapsamında ortaya çıktığı belirtildi.

Almanya'nın diğer kentlerinde karnavalın zirvesi kabul edilen "Rosenmontag" (Güller Pazartesisi) geçitleri için terör engelinin sözkonusu olmadığı açıklandı. Köln, Düsseldorf, Mainz ve Bonn'da yapılacak geçitlere yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Karnaval geçitleri, gündemdeki siyasî ve sosyal sorunların hicvedildiği süslü karnaval vagonlarından oluşuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaEmniyet MüdürlüğüPazartesisi)Düsseldorf MainzBonnDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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