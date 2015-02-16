Almanya'da karnaval geçitleri



Braunschweig kentindeki karnaval geçidi dün "terör saldırısı duyumu alındığı" gerekçesiyle iptal edilmişti.

Braunschweig Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "güvenilir devlet kaynaklarının İslamcı bir terör saldırısı olasılığıyla ilgili somut bilgiler elde ettiği" kaydedilmişti. Söz konusu bilgilerin kısa mesaj veya telefon ihbarına dayanmadığı, yapılan bir soruşturma kapsamında ortaya çıktığı belirtildi.

Almanya'nın diğer kentlerinde karnavalın zirvesi kabul edilen "Rosenmontag" (Güller Pazartesisi) geçitleri için terör engelinin sözkonusu olmadığı açıklandı. Köln, Düsseldorf, Mainz ve Bonn'da yapılacak geçitlere yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Karnaval geçitleri, gündemdeki siyasî ve sosyal sorunların hicvedildiği süslü karnaval vagonlarından oluşuyor.