Almanya'da Jamaika ön görüşmeleri başladı

Almanya'da 24 Eylül'deki genel seçimlerin ardından Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Hür Demokrat parti (FDP) ile Yeşiller Partisi arasındaki koalisyon ön görüşmeleri bugün başladı. Partiler arasındaki görüşmelerin zorlu ve uzun geçeceği belirtiliyor.

Almanya'da olası koalisyon seçenekleri arasında Jamaika modeli öne çıkıyor. Jamaika modeli, adını partilerin renklerinden alıyor. Hristiyan Birlik partilerini temsil eden siyah, Hür Demokratları temsil eden sarı ve Yeşilleri temsil eden yeşil renkleri nedeniyle Jamaika bayrağına atıfta bulunuluyor.

Hristiyan Birlik Partileri sondaj görüşmelerine bugün ilk olarak Berlin'de Hür Demokrat Parti ile başlayacak. Ardından da Yeşiller Partisi ile bir araya gelecek.

Ön görüşmelerin devamı olarak da perşembe günü FDP ve Yeşiller Partisi'nin temsilcilerinin bir araya gelmesi ve cuma günü de üç partinin yaklaşık 50 kadar temsilcisinin toplanması bekleniyor.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer salı akşamı ön görüşmeler kapsamında Yeşiller Partisi genel merkezini ziyaret etti. Bavyera Eyaleti Başbakanı Seehofer, eş başkanlar Cem Özdemir ve Katrin Göring-Eckardt ile yaptığı görüşme sonrasında "Umuyorum ki gelecek hafta ve aylarda birlikte fazlasıyla zaman geçireceğiz" diyerek, kişisel olarak tanışmanın önemli olduğunu belirtti.

Partilerden birlik mesajı

Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU'nun genel sekreteri Peter Tauber de partisine, FDP ve Yeşiller Partisi'ne topluma birlik mesajı verilmesi adına Jamaika görüşmelerinde elbirliği yapmaları çağrısında bulundu. Tauber, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada "Bunu görmezden gelmenin anlamı yok, görüşmeler çok zorlu olacak" dedi.

Tauber aynı zamanda Yeşiller, liberaller ve Hristiyan Birlik partileri gibi farklı görüşteki partilerin uzlaşma sağlamasının, birlik isteyen toplum için de önemli bir işaret olduğuna dikkat çekti.

Yeşiller Partisi de birlik olmanın önemini vurguladı. Partinin Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter, haber dergisi Der Spiegel'a yaptığı açıklamada, "Gelecekteki hükümetin hedefi, toplumda zengin ile fakir, kent ile taşra arasındaki bölünmeyi ve kültürler arası sorunları gidermek olmalı" dedi.

"Jamaika'nın alternatifi var"

Jamaika koalisyonuna şüpheli yaklaşan siyasiler de bulunuyor. Hristiyan Sosyal Birlik Partili Stefan Müller "Jamaika'nın alternatifsiz olmadığına" dikkat çekti. CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer de Birlik partilerinin FDP ve Yeşiller partilerine karşı hazırlıklı olduklarını ifade ederek sondaj görüşmelerine kararlı ve iyi hazırlanmiş şekilde katılacaklarına dikkat çekti.

Olası Jamaika koalisyonunda yer alacak liberal Hür Demokrat Parti, savaş mültecileri, mülteciler ve göçmenler arasında net bir ayırım yapan bir göç yasası üzerinde ısrar ediyor. Partinin görüşmelerde tutumunu değiştrmeyeceği belirtiliyor.

Başbakan Merkel'in partisi CDU ve koalisyonun küçük ortağı CSU'nun genel başkanı Horst Seehofer, genel seçimlerden yine en yüksek oylarla çıksalar da sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin oylarının artmasına katkı sağladıkları ve mülteci krizindeki politikaları nedeniyle parti içinde eleştiriliyor. Merkel de tüm partiler gibi koalisyon hükümetinin Noel zamanına kadar kurulamayacağı görüşünde.

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dpa/DW/GA/HS