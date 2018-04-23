Almanya'da işlenen suçlar azaldı

Almanya'daki kayda geçen suçların sayısında geçen yıl yüzde 10 oranında azalma oldu. Welt am Sonntag gazetesinin emniyet suç istatistiklerine dayanarak yayımladığı haberine göre son 25 yıldır suç kapsamına giren eylemlerde bu oranda azalma kaydedilmemişti. Suç istatistikleri 8 Mayıs'ta Federal İçişleri bakanı Horst Seehofer ve Eyalet İçişleri Bakanları Konsey Başkanı Holger Stahlknecht tarafından resmen açıklanacak.

İstatistikler göre 2017 yılında Almanya'da toplam 5 milyon 760 bin suç işlendi. 2017 yılında işlenen suçlarda bir yıl öncesine göre 610 bin 542'lik azalma kaydedilmiş oldu.

Toplam suçların üçte birini oluşturan hırsızlık yaklaşık yüzde 12 oranında azalırken işyeri hırsızlığı ve yankesicilikte önemli düşüş oldu. 2017'de Almanya'da 33 bin otomobil ve 300 bin bisiklet çalındı. Ev soygunlarının bir yılda yüzde 23 oranında gerilemesine rağmen hırsızlık olaylarının yüzde 20'si aydınlatılabildi. 188 bin şiddet eyleminden 137 bini ağır yaralamayla sonuçlandı.

Bir yılda 785 cinayet

Cinayetler yüzde 3,2 oranında artarak 785'e çıktı. Uyuşturucu suçları 330 bine yükseldi. Çocuk pornosu suçları yüzde 14,5 oranında artarak 6 bin 500'e çıkarken yabancıların Almanya'da işledikleri suçlar yüzde 22,8 oranında gerileyerek 736 bin 265'e indi.

Alman Polis Sendikası Başkanı Oliver Malchow istatistiklerden asayişle ilgili sonuç çıkarmakta acele edilmemesi gerektiğini belirtti. Malchow Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada suç sayısındaki azalmada 'mülteci sayısının bir önceki yıla göre gerilemesinin rol oynamış olabileceğini, ancak bu ifadenin yabancıların suça daha eğilimli oldukları anlamına gelmediğini' söyledi.

Kamuoyu araştırmaları Almanların yarısının, ülkede polisin bile girmeye cesaret edemeyeceği kadar kanunsuz yerlerin olduğuna inandığını gösteriyor. Araştırmalar ise mültecilerin Almanya'da kalmak için kendilerine tanınan şansı kaybetmemek için suça daha az eğilimli olduklarını gösteriyor.

DW,Rtr/AG,ÖA

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