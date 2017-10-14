Almanya'da İslami tatil günü tartışması

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziére'in ülkede Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, İslami tatil günü uygulamasının düşünülebileceği şeklindeki sözleri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinden siyasetçilerin tepkisine yol açtı.

Alman Meclisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi Grubu Başkanı Alexander Dobrindt, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Hristiyanlık mirasımız müzakere edilemez. Almanya'da İslamî tatil günleri uygulanması bizim için söz konusu olamaz" dedi.

Hristiyan Sosyal Birlik Genel Başkan Yardımcısı Manfred Weber ise Passauer Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı de Maiziére'in sözlerine tepki gösterdi. Weber, yasalarla güvence altına alınan tatil günlerinin belirli bir gruba göre değil, bir ülkenin dini eğilimlerine göre belirlendiğini vurguladı. Almanya'nın tartışılmaz bir şekilde Hristiyanlık kültürüne sahip olduğunu belirten Weber, bu nedenle de Hristiyanlığa ait tatil günlerinin yasaların güvencesi altında olduğunu kaydetti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Bakan de Maiziére'in sözlerine kendi partisinden siyasetçiler de destek vermedi. Bild gazetesine konuşan Wolfgang Bosbach, Almanya'da dinin Müslümanlıkla değil Hristiyan-Yahudi inancıyla şekillendiğini vurguladı. Bosbach, Hristiyanlığa ait olmayan bir tatil gününe ilişkin yasal bir düzenleme yapılması için herhangi bir neden göremediğini de sözlerine ekledi. Şimdi neden bu tartışmanın yürütüldüğünü anlamadığını belirten Bosbach, "Ben bunu başka bir şekilde konu ederdim: İslam ülkelerindeki Hristiyanlar ne zaman Müslümanların bizim ülkemizde sahip olduğu din özgürlüğüne sahip olacak" dedi.

Bakan de Maiziére'in sözleri

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziére Aşağı Saksonya Eyaleti'nde yarın yapılacak seçimler için hafta başında Wolfenbüttel kentinde katıldığı bir seçim etkinliğinde, Müslümanlar için tatil günü uygulaması konusundaki görüşlerini açıklamıştı. Almanya'da 1 Kasım Azizler Yortusu'nun sadece Katoliklerin yoğun olduğu bölgelerde tatil günü olduğunu hatırlatan Bakan de Maiziére, "Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde neden bir Müslüman tatil günü düşünülmesin" demişti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü bugün Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Bakan de Maiziére'in sözlerine açıklık getirdi. Sözcü, bakanın belirli bölgelerde bazı İslami tatil günlerinin uygulanması konusunda görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Sözcü, ancak de Maiziére'in Almanya'daki tatil günlerinin Hristiyanlık kökenine dayandığını vurguladığını söyledi. Alman anayasasına göre dini tatil günlerinin federal düzeyde değil, eyaletler tarafından belirlendiğini hatırlatan sözcü, bu nedenle Federal İçişleri Bakanı'nın dini veya İslami tatil günlerinin uygulanması konusunda etkisi olmadığını söyledi. Almanya'da dini tatil günleri eyaletlere göre farklılık gösteriyor.

İçişleri Bakanı'nın sözlerine destek

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz ise İçişleri Bakanı de Maiziére'in sözleri karşısında "bu önerinin düşünülmesi gerekiyor" dedi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Schulz, de Maiziére'in bu sözleri karşısında şaşırdığını belirtti.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek ise Bakanın sözlerine destek verdi. Passauer Neue Presse'ye konuşan Mazyek, Müslümanlara tatil günü uygulamasının uyumu destekleyeceğini belirtti. Mazyek, böyle bir uygulamanın Müslümanların toplumun bir parçası olduğunu ve huzur için birlikte yaşam konusundaki anlayışı göstereceğini ifade etti.

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