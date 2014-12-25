Almanya'da İslami Parti tartışması



Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Federal Parlamento Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Almanya’da bir İslami Parti kuruluşu ihtimali karşısında uyardı.

Kauder, "Die Welt" gazetesinin internet portalında yayınlanan demecinde, "Almanya’da bir İslami Parti’nin oluşumuna izin verilmemelidir" ifadesine yer verdi. "Erdoğan’ın AKP’sinin Almanya’da bir şubesinin olması düşündürücüdür” diyen Kauder, partisini göçmen kökenli vatandaşlara açılmaya davet etti.

DİTİB sözcüsü Alboğa şaşırdı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) sözcüsü Bekir Alboğa, Almanya'daki kurumsal İslami organizasyonlar bünyesinde bir İslam partisi kuruluşuna dair herhangi bir tartışma yürütülmediğini söyledi. Protestan Basın Ajansı'nın (epd) sorularını yanıtlayan Alboğa, "Müslümanlar'ın kendi partilerini kuracağı kanısına nereden varılıyor?" sözleriyle Kauder'in çıkışı karşısındakik şaşkınlığını dile getirdi.

İslam ve yabancı karşıtı Pegida oluşumu tarafından düzenlenen yürüyüşlere yüksek katılıma dikkat çeken Alboğa, Almanya'da İslam partisi kurulup kurulmayacağı yönündeki tartışmanın entegrasyon sürecini de olumsuz etkilediğini kaydetti.

Pegida gösterilerinde Hrıstiyan şarkılarının söylenmesinin kendisini ürküttüğünü belirten Alboğa, "sözkonusu yürüyüş ve gösterilerin herkes için bir tehdit meydana getirdiğini" vurguladı. Pegida ile ilgili gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğine işaret eden Bekir Alboğa, "Konuyu başka yöne çekme girişimleri sadece dikkatleri dağıtacaktır" dedi.

Pegida'nın taraftarları ve karşıtları artıyor

Pegida adı altında Dresden kentinde ortaya çıkan oluşuma katılım artıyor. Dresden'i örnek alan diğer Alman kentlerinde de "Pazartesi Yürüyüşleri" adı altında eylemler düzenleniyor.

Başlangıçta sayıları birkaç yüz olan göstericiler artık binlerle ifade ediliyor. Pegida'ya atfen benzer amaç ve içerikte Düsseldorf'ta Dügida, Bonn'da Bogida kuruldu. Pegida'ya karşı çıkanlar da birçok büyük şehirde düzenledikleri mitinglerle konunun Almanya'da yoğun şekilde tartışılmasına neden oluyor.

Köln merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), bünyesindeki 900'den fazla cami derneğiyle Almanya'nın en büyük İslami kuruluşu konumunda. Türkiye'de Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı, DİTİB'le idari ve yapısal açıdan yakın bağlara sahip.