Almanya'da İslamcılara operasyon



Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılık, polisin pazartesi günü Berlin, Bonn ve Frankfurt kentlerinde aşırı İslamcılara yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Federal Emniyet Teşkilatı'na bağlı ve eyaletlerin emniyet teşkilatlarından 100'ün üzerinde polisin operasyona katıldığı, düzenlenen baskınlarda da üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Güvenlik güçleri üç kentte toplam on evde arama yaptı.

Berlin'de Alman vatandaşı 35 yaşındaki Fatih K. 2013 yılının ağustos ve eylül aylarında Suriye'deki iç savaşta paramiliter güçlerle çatışmalara katılmak ve propaganda malzemeleri üretmek suçlarından gözaltına alındı. Fatih K.'nın Cund El Şam adlı örgüte üye olduğu iddia ediliyor.

Frankfurt kentindeki baskında da IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla 26 yaşındaki bir Türk'ün gözaltına alındğı belirtildi. Zanlının, ocak ayında Almanya'ya döndükten sonra örgüt için para ve malzeme temin etmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Bonn kentinde yapılan operasyonda ise terör örgütüne 4 bin 800 euro para desteği sağladığı gerekçesiyle Alman ve Polonya vatandaşlıklarına sahip bir kadın tutuklandı.

Operasyonun Suriye'deki tehlikeli çatışmaların Almanya üzerindeki etkilerini ortaya koyduğunu kaydeden Başsavcı Harald Range, radikalleşerek Almanya'ya dönen kişilerin tehlike oluşturabileceğini ifade etti.