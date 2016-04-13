Almanya'da İslam yasası tartışması

Federal hükümet Scheuer'in açıklamalarına temkinli yaklaştı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, bu konuyla ilgili olarak, Müslüman ve göçmenleri temsil eden kuruluşların temsilcileri ile yapılan Alman İslam Konferansı'na işaret etti. Adalet Bakanlığı ise böyle bir yasanın hazırlanıp hazırlanamayacağı konusunda yorum yapmadı. Adalet Bakanlığı sözcüsü, bu konuda somut planların olması halinde, bakanlığın da mutlaka buna dahil olacağını belirtti.

Scheuer'in önerdiği 'İslam yasası'

Hristiyan Sosyal Birlik Genel Sekreteri Andreas Scheuer Die Welt gazetesine verdiği demeçte, "Bizim ülkemizdeki insanların buraya entegre olmasını engelleyen siyasi İslam'ı daha güçlü ve eleştirel bir şekilde tartışmaya açmalıyız" dedi. Scheuer, İslam'la ilgili olarak özel bir yasa hazırlanması gerektiğini savundu. "Camilerin veya İslami çocuk yuvalarının Türkiye veya Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafından finanse edilmesinin sona erdirilmesi gerekiyor" diyen Scheuer, Almanya'da görev yapan bütün imamların Almanya'da eğitilmesi ve Almanya'nın temel değerlerini paylaşması gerektiğini vurguladı.

CSU'lu politikacı, "Radikal dünya görüşlerinin Almanya'ya ithal edilmesi kabul edilemez. Camilerde Almanca konuşulması gerekiyor. Aydınlanmış Avrupa kendi İslamını oluşturmalı" dedi.

'İmamlar Almanya'da yetişsin'

Andreas Scheuer'e Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Wolfgang Bosbach destek verdi. Bosbach, talebin yerinde olduğunu, imamların Almanya'da eğitim alması gerektiğini belirtti. Saarbrücker Zeitung'a konuşan Bosbach, imamların Almanya'da eğitim almalarının toplumu daha iyi tanımaları açısından da olumlu olacağını dile getirdi. Bosbach, 'Böylece imamlara özgür, demokratik düzenimizin normlarıyla uyuşmayan içerikte eğitim de verilmemiş olur' dedi. Hristiyan Demokrat Birlik Partili politikacı, cami ya da cami derneklerinin Türkiye ya da Suudi Arabistan tarafından finanse edilmesinin bu ülkelerin dışarıdan siyasi etkiye sahip olmasını beraberinde getireceğini söyledi. Bosbach, bunun entegresyonu desteklemediği gibi Almanya'nın da çıkarına olmadığını belirtti.

Özoğuz karşı çıktı

Alman Hükümetinin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Passauer Neue Presse'ye yaptığı açıklamada, İslam yasası önerisine karşı çıktı. 'Ülkemizde hepimiz için geçerli olan Anayasa var. Anayasa kiliseler ve dini cemaatlar için de geçerli' dedi. İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunu söyleyen Özoğuz, ülkedeki Müslümanların büyük çoğunluğunun özgür-demokratik temel düzene uyduğunu belirtti. Özoğuz, 'Bir İslami derneğin finansmanı konusunda şüpheler varsa, yetkili birimler bu derneği denetlemek zorundadır. Gerektiğinde derneği kapatabilirler de' dedi.

'Kimse Katolik ayininde Latinceyi yasaklamak istemiyor'

Bakan camilerde vaazların Almanca verilmesi önerisine de karşı çıktı. Özoğuz böyle bir talebin haklı olarak sinagog ya da Rus-Ortodoks kiliselerde talep edilmeyeceğini söyleyerek, 'Hiç kimse Katolik Kilisesi'ndeki ayinde Latinceyi yasaklamak istemiyor' dedi. Özoğuz ayrıca Almanya'da Almanca vaazlar veren birçok caminin de bulunduğunu hatırlatarak, Almanya'da dört ilahiyat fakültesinin imam yetiştirmek için eğitim verdiğini belirtti.

Alman İslam Konferansı'nın verilerine göre Almanya'da görev yapan imamların eğitimi farklılık gösteriyor. Tübingen, Münster/Osnabürck, Frankfurt-Giessen ve Erlangen-Nürnberg'de ilahiyat fakülteleri kuruldu.