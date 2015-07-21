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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da İslam din dersi uygulaması

Almanya’nın Saarland eyaletinde İslam din dersi bir pilot uygulamayla ilköğretim müfredatına alındı.

21 Temmuz 2015 21:46


Saarland Eyaleti Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre pilot uygulama Saarbrücken ve Völklingen kentlerindeki 4 ila 5 ilkokulda başlatılacak. Birinci sınıf öğrencilerine yönelik başlatılacak İslam dini dersi eğitimi, dördüncü sınıfa kadar sürdürülecek.

Eğitim müfredatında Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki program örnek alınacak. 2012-2013 eğitim döneminde ilkokullarda İslam dini dersini yürürlüğe sokan Kuzey Ren Vestfalya, Almanya'da bu bakımdan ilk eyalet olmuştu. Almanya'da Hessen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde de din dersi düzenli bir ders olarak okutuluyor. Bavyera ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde ise pilot projeler söz konusu. Almanya çapında Müslüman öğrencilerin sayısı 700 bini buluyor.

Saarland'da uygulanan pilot projede din dersinin hem Şii hem de Sünni mezhebine uygun olacağı belirtiliyor. Derslerin Almanca yapılacağı ve içeriğin anayasayla uyum içinde olacağı kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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