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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da IŞİD'e destek davası

Almanya'da IŞİD'e savaşçı topladıkları şüphesiyle yakalanan aralarında bir Türkiye vatandaşının da olduğu beş kişi, örgütü desteklemekle yargılanacak.

21 Temmuz 2017 01:38

Almanya'da IŞİD'e üye toplamakla suçlanan beş kişilik şebekeye yönelik suçlamalar belli oldu. Savcılık tarafından hazırlanan 100 sayfalık iddianamede şebekenin lideri olduğu belirtilen Iraklı Ahmed Abdulaziz Abdullah A. IŞİD'in Almanya'daki sorumlusu olarak tanımlandı.

Almanya'nın kuzeyindeki Hildesheim'da bir caminin imamı olan Abdullah A., terör örgütü üyesi olmak, teröre finans sağlamak ve halkı suç işlemeye tahrik etmekle yargılanacak.

Örgüt içerisinde Ebu Valaa olarak bilinen 33 yaşındaki Abdullah A.'nın imamlık yaptığı camiye gidenler arasında Berlin'deki bir Noel pazarına kamyonet ile saldırı düzenleyen Anis Amri'nin de bulunduğu belirtiliyor.

Almanya'nın farklı kentlerini kapsayan geniş bir ağa sahip şebekenin üyeleri arasında 51 yaşında Hasan C. adlı bir Türkiye vatandaşı da yer alıyor. Hasan C.'nin örgüte yeni katılanlara Arapça ve radikal İslam'ı öğrettiği belirtiliyor. Şebekenin diğer üyelerinin ise IŞİD'e savaşçı göndermekle sorumlu olduğu saptandı.

Çökertilene dek şebekenin Suriye'ye savaşmak için sekiz kişiyi gönderdiği tahmin ediliyor. Aralarında Türkiye vatandaşı Hasan C.'nin de bulunduğu 5 kişilik şebekenin üyeleri, Kasım ayında düzenlenen bir operasyonla yakalanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AP/ÖA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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