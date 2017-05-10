Almanya'da IŞİD şüphelilerine baskın

Almanya'da düzenlenen operasyonlar kapsamında IŞİD'le bağlantılı olduğundan şüphelenilen üç kişinin evine baskın düzenlendi. Söz konusu kişilerden ikisinin IŞİD üyesi olduğundan, diğerinin de IŞİD'e destek verdiğinden şüphe edildiği bildirildi.

Almanya Federal Başsavcılığı sözcüsü tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, operasyonların Almanya'nın Bavyera, Berlin, Saksonya ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin evleri başta olmak üzere çeşitli mekanların arandığı kaydedildi.

Federal Başsavcılık tarafından ayrıca iki şüpheli hakkında "Alman silah yasasını ihlal ettikleri" şüphesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Düzenlenen operasyonların ardından şüphelilerin gözaltına alınmadığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, düzenlenen operasyonların güvenlik birimlerinin son dönemde "uluslararası terörizm alanında kararlı bir şekilde çalıştığını" gösterdiğini söyledi. Bakan De Maizière, konuyla ilgili ayrıntı vermekten kaçındı.

Operasyonların IŞİD üyesi olmakla suçlanan iki başka şüpheli hakkındaki soruşturmayla bağlantılı olduğu kaydedildi. Evlerine operasyon düzenlenen iki şüphelinin, Haziran 2016'da gözaltına alınan Suriyeli Abd Arahman A.K. ve geçen hafta Leipzig'te gözaltına alınan Ahmed A.A. ile aynı çevreye mensup oldukları aktarıldı.

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Reuters/AFP/BÜ/HS