Almanya'da IŞİD operasyonu



Bild gazetesinin haberine göre, güvenlik güçlerinin "Wolfsburg grubu" adını verdiği hücre yaklaşık 50 şüpheliden meydana geliyor. Federal Savcılık, IŞİD taraftarı gruptan bir kişi hakkında soruşturma başlattı. Wolfsburg grubunun 5 üyesinin halen Irak ve Suriye'de bulunduğu, Almanya'ya dönen grup üyelerinden birinin ise tutuklandığı açıklandı. Cezaevine konan grup üyesinin Irak'ta bir askeri eğitim kampı işlettiği ileri sürülüyor.

Londra Üniversitesi King's College Uluslararası Radikalizm Çalışmaları Merkezi (ICSR) Direktörü Peter Neumann, "Wolfsburg ile birlikte Almanya'daki en büyük Suriye savaşçısı gruplardan birinin ortaya çıkarıldığını" söyledi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Dinslaken şehrinde daha önce bir başka kalabalık grubun belirlendiğini hatırlatan Neumann, "Wolfsburg IŞİD açısından önemli bir merkez. Yalnızca Suriye'den geri dönen savaşçılar değil grubun destekçileri de tehdit oluşturuyor" dedi.

İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Örgütü'nün bir sözcüsü, "Aşağı Saksonya eyaletinden Suriye'ye 40 dolayında kişinin gittiğini" söyledi. Sözcüye göre bunların büyük kısmı eyaletin Wolfsburg/Braunschweig bölgesinden geliyor.