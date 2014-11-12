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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da IŞİD operasyonu

Almanya'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü IŞİD'e yardım ettiği belirtilen 8 kişi yakalandı. 5 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda yüzlerce polis görev aldı.

12 Kasım 2014 14:03


Köln Emniyet Müdürlüğü'nün 2013'ten beri takip ettiği 8 kişinin evleri bu sabah basıldı. Köln, Siegen, Bergisch-Gladbach, Kreuztal ve Netphen'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 240'tan fazla kişi gözaltına alındı. Takip altındaki 8 kişinin yanı sıra toplam 20 şüphelinin evi de basıldı.

Yaşları 22 ilâ 35 arasında değişen 8 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Radikal Selefi çevresine mensup oldukları belirtilen zanlıların, "Suriye'de savaşan cihat örgütüne malzeme ve para tedarik etmek ve bölgeye gidecek savaşçıların desteklenmesi amacıyla hırsızlık şebekesi kurduğu" belirtildi. Zanlıların, özellikle Köln ve Siegen çevresindeki birçok okul ve kiliseyi soyduğu açıklandı.

Tutuklanan 8 kişinin yanı sıra evleri basılan 20 kişi de sahte pasaport temin etmek, cihatçı örgüte nakit para ve malzeme sağlamakla suçlanıyor. Operasyonda, Federal Savcılık tarafından hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılan Kais O. isimli kişi de yakalandı. Kais O., bir başka zanlıyla birlikte IŞİD, Ahrar El Şam ve Cünud El İslam örgütlerine destek vermek ve IŞİD'e Almanya'da savaşçı kazandırma faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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