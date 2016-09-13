Almanya'da IŞİD operasyonları



Die Welt gazetesinin haberine göre, Almanya'da Federal Emniyet Dairesi (BKA) Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde radikal İslamcı IŞİD örgütü ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen zanlılara yönelik operasyon düzenledi. 6 evde ve 3 mülteci yurdunda yapılan aramalarda, 200 dolayında polis görev aldı. Federal Emniyet Dairesi, Die Welt'in haberini teyit etti.

Federal Savcılık'ın talimatıyla düzenlenen baskınlarda yaşları 17 ila 26 arasında değişen 3 Suriyelinin 'terör şüphesiyle' gözaltına alındığı bildirildi. Karlsruhe'deki Federal Savcılık, zanlıların 2015 yılında IŞİD'in görevlendirmesiyle Almanya'ya giriş yaptığı ve "ya IŞİD tarafından verilen bir görevi yerine getirmeye veya başka eylemlerde bulunmak için hazırda tutuldukları' suçlamasıyla karşı karşıya olduklarını duyurdu.

Türkiye üzerinden geçtiler

17 yaşındaki Suriyelinin IŞİD'den silah kullanma ve bomba yapma konusunda kısa bir eğitim aldığı iddia ediliyor. Diğer iki zanlı ile birlikte 2015 yılının Kasım ayında Türkiye üzerinden Yunanistan’a geçen ve sahte pasaportlarla Almanya'ya giriş yaptığı tespit edilen zanlının, IŞİD'den yüksek miktarda Amerikan doları cinsinden nakit para, bazı iletişim aplikasyonlarının yüklü olduğu cep telefonu aldığı öne sürülüyor.

Federal Savcılık, gözaltına alınan kişilerin tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılacağını duyurdu. Die Welt'in haberine göre, Federal Emniyet Dairesi uzun bir süredir şüpheliler hakkındaki soruşturmasını yürütüyor. Haberde, soruşturmalara neden olan istihbaratın Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından verildiği bildirildi.