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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da IŞİD davası

Irak'ta IŞİD saflarında savaştıktan sonra Almanya'ya geri döndüğü ileri sürülen iki kişinin yargılanmasına başlanıyor.

03 Ağustos 2015 13:08


Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde yargılanacak Ayoub B. (27) ve Ebrahim H. B. (26) adlı sanıklar, geçen yıl IŞİD'e katılmakla suçlanıyor. Sanıkların geçen yıl mayıs ayında Türkiye üzerinden Suriye'ye giriş yaptıkları ileri sürülüyor.

İddianameye göre, sanıklardan Ayoub B. Irak'ta IŞİD saflarında çatıştı. Ebrahim H. B. adlı diğer sanık ise Bağdat'ta bir intihar saldırısı düzenlemekle görevlendirildi. Sanıkların suçlamaların büyük kısmını kabul ettiği belirtildi.

IŞİD taraftarı 'Wolfsburg grubu'

Almanya'da güvenlik güçlerinin "Wolfsburg grubu" adını verdiği hücre IŞİD taraftarı yaklaşık 50 şüpheliden meydana geliyor. Wolfsburg grubunun 5 üyesinin halen Irak ve Suriye'de bulunduğu, Almanya'ya dönen grup üyelerinden birinin ise tutuklandığı açıklandı. Cezaevine konan grup üyesinin Irak'ta askeri eğitim kampı işlettiği ileri sürülüyor.

Londra Üniversitesi King's College Uluslararası Radikalizm Çalışmaları Merkezi (ICSR) Direktörü Peter Neumann, "Wolfsburg ile birlikte Almanya'daki en büyük Suriye savaşçısı gruplardan birinin ortaya çıkarıldığını" dikkat çekmişti. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Dinslaken şehrinde daha önce bir başka kalabalık grubun belirlendiğini hatırlatan Neumann, "Wolfsburg IŞİD açısından önemli bir merkez. Yalnızca Suriye'den geri dönen savaşçılar değil grubun destekçileri de tehdit oluşturuyor" görüşünü dile getirmişti.

İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Örgütü'nün bir sözcüsü, "Aşağı Saksonya eyaletinden Suriye'ye 40 dolayında kişinin gittiği" açıklamasında bulunmuştu. Sözcüye göre bunların büyük kısmı eyaletin Wolfsburg/Braunschweig bölgesinden geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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