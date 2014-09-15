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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da ilk IŞİD davası

Terör örgütünün yasaklanmasının ardından Alman makamları harekete geçti.

15 Eylül 2014 12:18


Bir süredir kendisine "İslam Devleti" adını veren terör örgütü IŞİD'e üye olduğu gerekçesiyle Kreshnik B. isimli bir zanlının Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün başlanıyor. İddianameye göre 20 yaşındaki zanlı geçen yıl terör örgütü saflarına katıldı. Federal Savcılığa göre zanlı "yabancı bir terör örgütüne üye olma" suçunu işledi.

"Almanya gerçek bir demokrasidir. Bu ülkede terör örgütlerinin barınmasına izin vermeyiz" diyen İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, geçen hafta terör örgütünün Almanya'daki tüm faaliyetlerinin yasaklandığını açıklamıştı.

IŞİD alarmı

Yasak, sosyal medyadan gösteri ve yürüyüş hakkına, örgüte yeni militan kazandırılmasından para toplama faaliyetlerine kadar her alanı kapsıyor. Terör örgütünü simgeleyen bayrak veya nişanların taşınması da yasak kapsamına giriyor.

İçişleri Bakanı de Maizière, terör örgütünün Alman kamu güvenliği açısından da bir tehdit oluşturduğunu söylemişti. Almanya'dan örgüt saflarına katıldığı ileri sürülen 400 civarında kişinin bulunduğuna dikkat çeken İçişleri Bakanı, Almanya'ya geri dönen bazı örgüt mensuplarının çatışmalarda deneyim kazanmış olduğunu vurgulamıştı. Thomas de Maizière, "Radikal İslamcıların cihadı Almanya'nın kentlerine taşımasını önlemeliyiz" ifadesini kullanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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