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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da hükümet sitelerine saldırı

Bilgisayar korsanları, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve hükümetin internet sitelerine siber saldırı düzenledi. Saldırı, sitelerin bir süre kapanmasına yol açtı.

07 Ocak 2015 18:36


Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Hükümetin Basın Dairesi tarafından yönetilen bundeskanzlerin.de, bundesregierung.de, bundestag.de ve cvd.bundesregierung.de adlı dört sitenin bu sabah saat 10.00'dan itibaren kısmen devre dışı kaldığını açıkladı.

Saldırıyı Ukraynalı CyberBerkut adlı bilgisayar korsanları üstlendi. Korsanlar, saldırılarına gerekçe olarak Almanya'nın Ukrayna hükümetine verdiği desteği gösterdi. Rusya yanlısı ayrılıkçıların tarafında yer aldıkları belirtilen korsanlar Almanya'dan desteğini çekmesini istiyor.

Siber saldırı Ukrayna Başbakanı Arseni Yazenyuk'un Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'u ziyareti sırasında gerçekleştirildi.

Saldırı nedeniyle Federal Enformasyon Güvenliği Dairesi de devreye girdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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