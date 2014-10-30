Almanya'da holigan alarmı



Farklı futbol kulüplerinin taraftarları ve aşırı sağcı oluşumlar geçen hafta Köln kentinde “Holiganlar Selefilere Karşı” adı altında radikal İslamcı Selefilere karşı düzenlediği protestoda şiddet olaylarının meydana gelmesi, endişeleri artırdı.

Neonazi ve aşırı sağcıların da aralarında bulunduğu holiganlar şimdi yeni bir eylem hazırlığında. 15 Ekim’de Berlin’de Selefilere ve IŞİD’e karşı eylem hazırlığında olan holiganlara karşı Alman yetkililer alınabilecek önlemleri tartışıyor.

"Her yolu deneyeceğiz"

Berlin Eyaleti İçişleri Senatörü Frank Henkel, ZDF televizyonuna perşembe günü yaptığı açıklamada, Berlin'deki protestoyu yasaklamak için her yolu deneyeceklerini söyledi. Henkel, Köln’deki protestoda ortaya çıkan şiddete işaret etti ve Köln’deki manzaranın Berlin’de de yaşanmasını istemediğini kaydetti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) sözcüsü Burkhard Lischka ise Köln'deki protestoyu 'alarm verici' olarak tanımladı. RBB-Info radyosuna konuşan Lischka, güvenlik yetkililerinin bu tür olayları engellemesi ya da sıkı önlemler alması gerektiğini söyledi.

Polis, “Holiganlar Selefilere Karşı” adlı grubun Berlin protesto gösterisi düzenlemesi halinre binlerce kişinin katılabileceğini söylüyor.

Protestolar yasaklanabilir mi?

Almanya’da anayasanın 8'inci maddesine göre, silahsız ve barışçıl amaçlar taşıyan herkes toplanma hakkına sahip. Açık alanlarda planlanan gösterilerin, en geç 48 saat önce yetkili kurumlara bildirilmesi ve izin alınması gerekiyor. Protesto gösterilerine şiddet karışma olasılığı varsa ve kamu güvenliği bu nedenle tehdit altında ise protesto gösterisi yasaklanabiliyor. Ancak bu konuda mahkemenin son sözü söylemesi ve yasak kararı vermesi gerekiyor.

Alman yetkililerler de Köln'de yaşanan şiddet olaylarının kanıt olarak dikkate alınabileceği ve holiganlarla aşırı sağcı oluşumların Berlin'de planladığı gösterinin yasaklanabileceğini belirtiyor.

Köln'de geçen hafta sonu yaklaşık 4 bin 800 kişinin katıldığı protesto gösterisine şiddet olayları karışmıştı. Şiddet yanlısı göstericiler, bira şişesi, taş ve havai fişeklerle polise saldırmıştı. Polisin de tazyikli su ve biber gazıyla karşılık verdiği protestoda 49 polis memuru yaralanmıştı.