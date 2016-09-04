Almanya’da hedef şampiyonluk



Alman milli futbol takımı, 2018’de Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Futbol Şampiyonası grup elemelerine pazar akşamı Oslo’da Norveç ile oynayacağı karşılaşmayla başlıyor.

Bu, teknik direktör Joachim Löw için de yeni bir dönem olacak. Philipp Lahm, Lukas Podolski ya da Bastian Schweinsteiger gibi bazı önemli isimler 2014’teki Dünya Futbol Şampiyonası’nın ardından milli takım kariyerlerini noktaladı. Takıma yeni ve genç yetenekler katıldı. Ayrıca Schweinsteiger’in ardından kaleci Manuel Neuer yeni kaptan olarak sahaya çıkacak. Ancak Almanya’nın uzun vadeli hedefi açık: Şampiyonluk unvanını korumak. Bugüne kadar sadece İtalya (1934/1938) ve Brezilya (1958/1962) iki kez üst üste dünya şampiyonluğu başarısı yaşadı.

Almanya favori

Norveç’in ciddiye alınması gereken bir rakip olduğunu ifade eden teknik direktör Joachim Löw, “Amacımız elbette grup elemelerine galibiyetle başlamak” diyor. İstatistiklere göre Almanya maçın favorisi. ‘Panzerler’ rakibine bugüne kadar deplasmanda ve bir Dünya Kupası eleme maçında hiç kaybetmedi. Buna rağmen Löw Norveç karşısına en iyi 11'leriyle çıkacaklarını söylüyor. Almanya’nın C grubundaki diğer rakipleri Çek Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Azerbaycan ve San Marino. Sadece grup liderleri finallere doğrudan giderken diğer 4 bilet için en iyi grup ikincisi sekiz takım play-off maçları oynayacak.

Norveç cephesinde ise basın oynadığı son hazırlık maçında Belarus’a 1-0 yenilen takımlarına tepkili. Norveç’teki gazeteler sonuç karşısında milli takımı eleştiren başlıklar kullanırken “Sunnmorsposten” gazetesinin spor müdürü Helge Skuseth'in “Umarım Almanlar kadın milli takımını gönderir. Ancak o zaman şansımız olabilir” şeklinde attığı tweet çok konuşuldu.

Yeni kaptan Manuel Neuer, “Norveç ile uzun süredir karşılaşmadık o yüzden çok iyi tanıdığımızı söyleyemem ama maça iyi hazırlandık” diyor. Ancak Bundesliga'yı takip eden futbolseverler bazı isimlere aşina. Örneğin sezon başında Mönchengladbach'tan West Ham United'a giden Havard Nordtveit ve Hertha Berlin forması giyen Per Ciljan Skjelbred'in yanı sıra kaleci Örjan Nyland Ingolstadt, onun yedeği Rune Jarstein da Hertha Berlin'in başarısı için ter döküyor.

4 Eylül Pazar akşamı Oslo'nun Ulleval stadyumunda oynanacak Norveç – Almanya mücadelesini İskoç hakem William Collum yönetecek. TSİ 21:45'te başlayacak olan maça takımların şu muhtemel 11'lerle çıkması bekleniyor.

Norveç: Nyland – Svensson, Hovland, Nordtveit, Aleesami – Johansen, Selnaes – Skjelbred, Eikrem, Henriksen – King

Almanya: Neuer – Kimmich, Hummels, Höwedes, Hector – Khedira, Kroos – Müller, Mesut Özil, Draxler – Götze.