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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da havaalanlarında grev

Almanya‘da kamu hizmetinde çalışanları kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından bir gün önce havaalanlarında greve gidildi. Greve yer hizmetleri personeli ile itfaiye çalışanları katılıyor.

27 Nisan 2016 12:04


Almanya'da kamu hizmetlileri sendikası Ver.di tarafından altı havaalanında uyarı grevi başlatıldı. Onbinlerce yolcuyu etkileyen eylem nedeniyle yaklaşık 900 uçuş iptal edildi. Ülkenin en büyük havaalanı olan Frankfurt Havalimanı'nda yer hizmetleri personeli ile birlikte itfaiye çalışanları da grevde. İtfaiyenin görev başında olmaması da güvenlik zaafiyeti doğurduğundan havaalanında tüm uçuşlar durduruldu. Köln/Bonn Havalimanı'nda da aynı sebepten uçuşlar yapılamıyor. Grev eylemine Münih, Dortmund, Düsseldorf ve Hannover havaalanlarındaki çalışanlar da katılırken, Berlin'in Tegel ve Schönefeld havaalanları ile Leipzig ve Dresden havaalanlarında da grev olmamasına rağmen tedbir amacı ile yaklaşık 140 uçuş iptal edildi.

Ver.di Sendikası Başkanı Frank Bsirske, eleştiri alan grev eylemlerini savunarak, bu tarz iş bırakma eylemleri ile toplu sözleşme görüşmelerini hızlandırmak istediklerini ifade etti. Bsirske, “Bu mesajın alınacağını ve perşembe ile cuma günü yapılacak üçüncü tur görüşmelerde bir anlaşma sağlayacağımızı umuyorum” dedi. Aynı zamanda Lufthansa denetleme konseyi üyesi de olan Ver.di Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Christine Behle de grev eylemini doğru bulduğunu belirterek, denetleme kurulundaki görevi ile grev eylemleri arasında bir çatışma görmediğini ifade etti.

Ver.di, perşembe günü üçüncü tur görüşmeleri yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde 2,1 milyon kamu çalışanı için yüzde altı ücret zammı talep ediyor. Sendika, işveren kanadının geçtiğimiz günlerde sunduğu, önümüzdeki iki yılda yüzde üçlük zam teklifi reddetmiş ve uyarı grevlerine gidileceğini duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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