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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da 'güvenliğin kitabı' sil baştan

Almanya’da ülkenin savunması ve ordunun uluslararası görevlerini düzenleyen 'Beyaz Kitap' isimli belge yeniden yazılıyor.

17 Şubat 2015 12:32


"Almanya’nın Güvenlik Politikaları ve Federal Ordu’nun Geleceğine Dair Beyaz Kitap" başlıklı belge, son olarak 2006 yılında Bakanlar Kurulu'ndan geçmişti.

Belgeyi değişen iç ve dış koşullara uyarlamak amacıyla düzenlenen toplantılar serisi, bugün Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in başkanlık edeceği bir konferansla başlayacak. Bir yıl sürmesi beklenen değerlendirme ve tartışma sürecinin ardından hazırlanacak belge Bakanlar Kurulu'nun onayına sunulacak. Sürece savunmanın yanı sıra dışişleri, içişleri ve kalkınma bakanlıkları ile diğer bazı uzmanların da dahil edilmesi bekleniyor.

Beyaz Kitap, zorunlu askerlik-profesyonel ordu, uluslararası terörle mücadelede Almanya’nın üstlendiği rol ve silahlı kuvvetlerin yurtdışı görevlerine ağırlık verip vermemesi gerektiği gibi tartışmalara açıklık getiriyor.

Yürürlükteki Beyaz Kitap’a göre, Almanya’nın güvenliğini uluslararası terör ve kitle imha silahlarının yaygınlaşması gibi belli başlı iki gelişme tehdit ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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